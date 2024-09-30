台虎日本20航點全攻略　讓你從路人變達人

文／七逗旅遊網 圖／shutterstock

日本旅遊達人最愛的台灣虎航，帶旅客深入日本大城小鎮欣賞美景，由於有許多航點選擇，方便安排不走回頭路的路線，讓旅程看更多、玩更多。趁著今年台虎10週年慶，10/1～10/5優惠促銷機票買起來，拍美照的和風之旅再玩一波！

▲北海道地區美瑛「白金青池」美景被Apple公司選為作業系統背景，從此聞名世界。

今年迎來開航10週年慶的台灣虎航，為台灣第一、也是唯一的低成本航空，更是飛航日本最多航點的國籍航空，達20個航點、28條航線，積極布局二、三線城市，已涵蓋日本的絕大部分區域，提供旅客豐富多元的飛航選擇。

▲日本東北地區的岩手縣中尊寺，秋楓美景值得一遊。

台灣虎航在日本的20航點，分布於6個區域，包括：北海道的札幌、函館、旭川，東北的秋田、花卷、仙台、福島，中部的名古屋、小松、新潟，關東的東京（成田）、東京（羽田）、茨城，關西的大阪、岡山、高知，九州的福岡、佐賀、宮崎。除此，還有人氣的景點～沖繩，每個航點都精采有看頭，今年你想要去哪一個？

台虎歡慶10週年，推出一系列的優惠，單程機票未稅最低 1,999起，聰明安排不同進、出點的日本旅遊路線，省下來回的交通時間，讓旅程看更多、玩更多。以北海道為例，推薦可從札幌、函館進出，兩地間的交通，可選擇JR鐵道，相當便利。若選東北地區遊程，建議秋田、仙台進出的規劃，搭配租車自駕遊，使用東北高速公路通行證，在指定期間內可無限次使用收費路段。

▲中部地區白川鄉合掌村冬季景緻美得很不真實。

中部地區的美拍路線，推薦名古屋、新潟進出，日本境內交通選擇搭乘JR，串聯名古屋、小松（金澤站）、新潟，拜訪日本三大名園之一的兼六園、世界遺產白川鄉合掌村。

▲茨城就像東京的後花園，大洗磯前神社是打卡熱點之一。

關東地區的旅程，建議安排東京、茨城進出，從東京的上野站搭乘JR特急往返茨城的水戶站，十分方便。

▲關西地區的大阪城，別名「金城」，是日本三大名城之一。

關西地區的旅程，可以安排大阪、高知進出，交通路線由關西機場搭JR到新大阪站，再搭新幹線到岡山車站，最後搭JR特快到高知車站。

▲日本九州地區福岡系島海灘仙氣十足，吸引許多旅客來打卡、拍美照。

旅遊九州地區，建議安排從福岡、佐賀進出，交通路線是福岡機場經西九州幹線到福岡博多站，再搭JR特急到佐賀站。

▲沖繩美麗海水族館是超人氣的親子旅遊景點。

●優惠資訊：

˙10/1限定：北海道 單程未稅 3,899起

˙10/2限定：關東 單程未稅 2,799起

˙10/3限定：中部 單程未稅 3,199起

˙10/4限定：關西 單程未稅 2,499起

˙10/5限定：九州 單程未稅 2,399起

˙10/1-10/5限定：東北 單程未稅 3,099起

˙沖繩 單程未稅 1,999起

詳見：

台灣虎航 日本全航線活動網站

https://pse.is/6gsfxp



