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麻古茶坊「2大飲品買1送1」　教師節優惠限3天

▲▼麻古茶坊推出秋季限定「草莓泡泡派對」系列。（圖／麻古茶坊提供）

▲麻古茶坊草莓泡泡派對系列限時3天買1送1。（圖／麻古茶坊提供）

記者蕭筠／台北報導

人氣手搖飲品牌「麻古茶坊」祭出教師節限定優惠，限時3天爽喝「2大飲品買1送1」，每人限購2組，9月27日起於全門市開跑。

麻古茶坊推「草莓泡泡派對系列買1送1」優惠，品項包括「火焰草莓蕾夢泡泡」、「草莓蕾夢泡泡」任選，並以價低者為贈送飲品，每人限購2組共4杯，9月27日起至9月29日期間每日上午10時30分至晚上8時限定開跑，全門市都有。

「草莓蕾夢泡泡」是選用綿密氣泡飲作為基底，搭配草莓蜜糖，再加入檸檬汁點綴，每一口都能喝到酸甜滋味，還吸得到草莓果肉，售價70元起；另一款「火焰草莓蕾夢泡泡」則同樣選用蜜漬草莓蜜糖結合檸檬汁，搭配特製鹹辣豔紅辣椒粉，最後注入氣泡飲，售價75元起。

▲▼翰林茶館。（圖／翻攝翰林茶館官方粉絲團）

▲翰林茶館也有教師節限定優惠。（圖／翻攝翰林茶館官方粉絲團）

另外，翰林茶館至9月30日前也有教師節優惠，凡憑教職員證明至門市購買外帶飲品，直接享「免費升級特大杯」優惠，全品項任選，每人限購2杯；加碼只要在臉書粉專活動頁面留言+按讚+分享，留言內容如教師節快樂、老師我愛您等，完成相關任務並出示也可同享優惠，提醒優惠不適用於宜蘭傳藝店、台中麗寶店。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 麻古茶坊 買1送1 翰林茶館 教師節

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