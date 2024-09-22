貨幣兌換、計程車跳表都要注意！　旅遊專家曝「9大旅行詐騙」

▲旅遊專家整理出9個常見的旅行詐騙，提醒網友小心上當。（示意圖／翻攝自photoAC）



圖文／CTWANT

旅行是人生最大的樂趣之一，但也伴隨著風險，其中最嚴重的一項便是「針對毫無戒心的遊客詐騙」。擁有9年邁阿密旅遊雜誌編輯經驗的雪萊（Shelley Marmor）在網站「Travel Mexico Solo」整理出9個常見的旅行詐騙，希望旅客能在出遊時，了解如何保護自己。

1.景點騙局：當抵達一個旅遊景點時，可能有個看似官方的人告訴遊客景點當天關閉，並提議要帶人去另一個景點，目的在於騙財。此時，務必查看官方網站、使用指南、至官方售票處詢問，來核實景點的開放時間，避免接受不請自來的替代「優惠」。

2. 貨幣兌換騙局：在當地貨幣兌換亭兌換貨幣，有時可能收到假鈔或出現差額，這種騙局在匯率經常波動的地區特別常見，旅行者難以知道交易是否公正。因此，建議遊客要到信譽良好的地點兌換貨幣，例如銀行、已授權的兌換處，避免與街頭小販、沒有標記的小型兌換亭換錢。

3. 假Wi-Fi網路：詐騙者通常會在熱門旅遊景點建立假的Wi-Fi網路，一旦連接上，個人資料就會被竊取，包括密碼和信用卡等詳細資訊。因此，若要連接到公共Wi-Fi網路，建議使用信譽良好的企業網路，例如入住酒店的網路，或是使用私人虛擬網路（VPN）加密網路連線。

4. 價格過高的計程車：計程車騙局是一種典型的旅行騙局，司機可能會繞遠路，或謊稱跳表器壞了，藉機向遊客騙取更高額的車費。而在搭車前，可以選擇Uber或Lyft等應用程式來叫車，因為他們的價格是預定好的，得以避免乘坐不顯示公司名稱或電話號碼的計程車。

5. 假警察：詐騙人士會冒充員警去接近旅客，並指控其資料有問題或違法，要求查看護照、錢包或信用卡，一旦他們拿走了物品，可能會要求金錢才能歸還。如果不幸遇上，請務必小心警慎，禮貌地詢問他們出示身分證明，並建議將談話轉移到附近的警局。

6. 假的飯店電話：深夜時分，有些旅客可能會接到自稱是飯店工作人員的電話，聲稱付款出現問題，要求提供信用卡詳細資訊。若接到此類電話，請告訴對方「會在明早至櫃台解決問題」，此時合法的飯店員工會理解，並不會強迫旅客透過電話提供敏感資訊。

7. 假請願騙局：在繁忙的旅遊區，詐騙者可能要旅客簽署請願書，請求旅客捐款，或趁著旅行者考慮時偷走錢包。為此，請禮貌地拒絕任何相關請求，也要避免在擁擠的地方停下來，因為這些地方會讓你很容易成為扒手的目標。

8. 誘餌和交換騙局：這種騙局通常發生在市場或紀念品商店，當旅客同意購買一件商品時，不肖商家會趁買家不注意時，將其換成品質較低或假冒的版本。因此，在購買和離開商店之前，應不斷仔細檢查物品，主動留意賣家包裝商品時的全過程。

9. 租賃騙局：無論是租車、踏板車還是自行車，有些不肖店家會指控旅客造成了劃痕或凹痕，要求收取損壞費用。或者，他們可能扣押旅客的護照，直到支付所謂的損壞費用，更嚴重者，會在未經旅客同意的情況下，從旅客的信用卡中扣款。為避免這個情況發生，在租用任何車輛之前，應徹底檢查它是否有損壞，並拍照、錄影存證；如果租賃公司堅持以你的護照作為抵押，請尋找其他租賃地點或提供影本。

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