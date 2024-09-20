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特搜全台3間新夜市！逾2千坪逛百攤吃美食　營業時間、交通一次看

▲▼鶯歌龍鳳夜市。（圖／翻攝自鶯歌龍鳳夜市官網）

▲鶯歌龍鳳夜市佔地達1,200坪，從鳳鳴火車站步行5分鐘即可達。（圖／翻攝自鶯歌龍鳳夜市官網）

記者彭懷玉／綜合報導

這兩年北部、中部增加許多全新「期間限定」夜市！其中，新北「鶯歌龍鳳夜市」在9月盛大開幕，從鳳鳴火車站步行5分鐘即可達；台中梧棲中港觀光夜市佔地逾2000坪，每周營業四天；新竹後站夜市則在去年12月底回歸，爽逛逾200攤位。

▲▼鶯歌龍鳳夜市。（圖／翻攝自鶯歌龍鳳夜市官網）

▲鶯歌龍鳳夜市約有80攤位，可品嚐多種小吃。（圖／翻攝自鶯歌龍鳳夜市官網）

新北鶯歌龍鳳夜市
「鶯歌龍鳳夜市」位在鶯歌的鳳鳴重劃區內，佔地達1,200坪、目前約有80攤，每周二、五、六營業，由於是鶯歌、龜山地區少數規模較大的夜市，一開幕就吸引滿滿人潮。美食方面包含九億排骨酥、梅花糕、新軒臭豆腐、炸彈蔥油餅、烤香腸、蚵仔麵線等，現場設有停車場，無論是開車或搭大眾運輸都很便利。

▲梧棲中港觀光夜市13日開幕。（圖／梧棲中港觀光夜市提供）

▲▼「梧棲中港觀光夜市」9月13日開幕，面積逾2,000坪，共有約200攤位進駐。（圖／梧棲中港觀光夜市提供）

▲梧棲中港觀光夜市13日開幕。（圖／梧棲中港觀光夜市提供）

台中梧棲中港觀光夜市
距離梧棲漁港2公里的「梧棲中港觀光夜市」9月13日正式開幕，面積逾2,000坪，共有約200攤位進駐，每周二、四、五、六下午4點營業到次日凌晨1點，囊括各式美食小吃、百貨飾品和兒童遊戲、套圈圈等遊戲休閒，也有街頭藝人表演。另外，場內機車格約280格及備有汽車停車場，周遭也有付費停車場，停好車後步行至夜市約6分鐘即可到達。

▲▼新竹後站夜市。（圖／新竹市政府提供）

▲▼新竹後站夜市從新竹火車站步行3分鐘就能到。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市「後站夜市」12月28日起試營運。（圖／新竹市府產發處提供）

新竹市後站夜市
號稱新竹最強夜市的「後站夜市」停了6年後，終於在去年底回歸，從新竹火車站步行3分鐘就能到，每周二、四傍晚開始營業，晚間11點前結束。共有超過200攤能逛，必嚐美食包括菇溜溜、黃金刈包、蓮藕糕、狀元糕、吉拿棒、泰式香蕉煎餅等國內外美食。附近管制區內臨時機車停放區約有2000格，停車費每次20元；若要開車前來，可將汽車停放至晶品城停車場後，從地下道步行至後站夜市約5分鐘。

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