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直飛帶動買氣！官方推薦「捷克玩法」　蜜月團製造上千位小布

▲捷克布拉格。（圖／加利利旅行社提供）

▲在近十年中，平均一年就有141,527人赴捷克旅遊。（圖／加利利旅行社提供）

記者彭懷玉／台北報導

華航自去年7月開啟一周兩班台北-布拉格直飛航班，大幅增加台人赴捷克意願，加上豐富自然和人文景觀，且物價相對其他歐洲國更親民，扣除疫情期間，在近十年中，平均一年就有141,527人赴捷克旅遊，而加利利旅行社自2003年起推出蜜月團引來轟動，送出逾10萬旅客到捷克旅遊，業者笑稱「製造上千位捷克寶寶。」

▲爲表彰加利利旅行社對捷克旅遊的貢獻，捷克旅遊局特頒發「捷克旅遊卓越貢獻獎」。（圖／記者彭懷玉攝）

▲捷克觀光局日本兼台灣辦事處主任Štěpán Pavlík。（圖／記者彭懷玉攝）

位於東歐的捷克共和國，擁有豐富自然及人文美景，隨處都有逾百年歷史的建築物，捷克觀光局日本兼台灣辦事處主任Štěpán Pavlík說，捷克400年來無戰爭造成破壞，境內保存17處UNESCO世界文化遺產，走在城市中，猶如遊逛在一座露天的博物館；傳統文化部分也很精彩，包含國王騎行、懺悔節扮裝遊行，還看得到懸絲木偶戲，或是到波西米亞北邊有玻璃手工藝等，Štěpán Pavlík說，溫泉水療也十分著名，不只能泡湯還能喝下肚。

▲爲表彰加利利旅行社對捷克旅遊的貢獻，捷克旅遊局特頒發「捷克旅遊卓越貢獻獎」。（圖／記者彭懷玉攝）

▲為表彰加利利旅行社對捷克旅遊的貢獻，捷克旅遊局特頒發「捷克旅遊卓越貢獻獎」。（圖／記者彭懷玉攝）

加利利旅行社成立於1996年，1998年即投入歐洲市場，當時就以台人較不熟悉的捷克等東歐國家出發，2003年更為新人量身打造「捷克純蜜月團」，加利利集團董事長彭榮富說，許多民眾在參加捷克蜜月團後，回台9個月後就傳出懷孕消息，「這樣的捷克寶寶我估計有上千個，我們稱為小布，如果湊起來開個聚會應該很有趣。」彭榮富說。

▲捷克布拉格。（圖／加利利旅行社提供）

▲捷克布拉格。（圖／加利利旅行社提供）

彭榮富指出，疫情爆發後，英國、瑞士、義大利因各元件漲價，團費漲幅高，其中以房價「倍數漲價」最驚人，最多甚至飆到一倍以上，彭榮富透露，去年卡布里島上某飯店房價從5、600歐元，漲到1萬歐元，且通常團體遊一年前要訂房。

不過，彭榮富表示，疫情後，民眾願意花更多錢旅遊，像是一家人到歐洲旅遊，要價百萬的十分常見，因此仍看好高端旅遊市場，不過未來也期望走平價一點的行程，比如原本捷克10天要價10萬，希望能降到8萬左右，能服務到更多一般的上班族。

關鍵字： 旅行社 出國旅遊 捷克旅遊 加利利旅行社

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