最新「礁溪首間串串火鍋吃到飽」買1送1　還能泡湯、看蘭陽夜景

▲礁溪麒麟酒店推出礁溪首間串串火鍋吃到飽。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／宜蘭報導

火鍋控看過來！礁溪麒麟酒店現在開了礁溪首間串串火鍋吃到飽，分3種鍋底任選，還有15種串串、蔬菜、肉品吃到飽，尤其是搭上麻辣鍋底，越吃越涮嘴。

▲▼礁溪首間串串火鍋吃到飽「桂苑串串」除了有15種串串任你夾，還有現點現切肉品、溫泉蔬菜、飲料甜點無限享用。（圖／記者蔡玟君攝）

礁溪麒麟酒店於今年7月在1樓餐廳打造風味串串火鍋，鍋底分為天香麻辣、味噌牛奶和特製養生蔬果3種選擇。業者表示，特製養生蔬果湯底使用10幾種蔬果熬製而成；味噌牛奶湯底則是加入山形味噌熬製，而天香麻辣湯底則以特製養生蔬果湯底為基礎，再加上魔鬼椒、辣油、陳皮、八角等製成。

▲亦有現點現切牛肉。（圖／記者蔡玟君攝）

吃法則全採自助吃到飽形式，餐廳會提供包括雞肉、雞胗、貢丸、魚板等15種串串選擇讓客人依喜好夾取，一旁還有以礁溪溫泉蕃茄、溫泉絲瓜為主的10多樣各種蔬菜，搭配甜點、飲料全都無限享用；業者同時提供肋眼牛、沙朗牛、葛瑪蘭豬3種肉品選擇，均為現點現切無限供應。

▲▼礁溪麒麟酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

礁溪麒麟酒店從即日起至9月30日為止也推出優惠，每周一至周四至餐廳用餐，享串串鍋吃到飽買一送一優惠，兩人同享價879元，還可搭配「湧金精釀生啤」平日限定時段買一送一。優惠再加碼送雙人SPA泡湯體驗，享受礁溪美人湯與無敵療癒夜景，蘭陽夜景盡收眼底。

業者同步推出一泊二食優惠，專案房型提供謐境輕奢親子客房，可入住約9坪客房，翌日享用雙人早餐及桂苑主廚精心準備的養生時令串串鍋。此外，入住還加贈「雙人小雀幸Chill迎賓組」，內含雀客國際酒店集團獨家枕香旅行組、10周年紀念蠟燭、雀客療癒明信片。

▲礁溪老爺今年的老爺式旅行為挑戰從101走到礁溪。（圖／老爺酒店集團提供）

此外，老爺酒店集團今年的「2024老爺式旅行」推出8條主題遊程，以「破框」為題，發想出挑戰體能、勇氣與冒險行程，包括從101走到礁溪，或是到台南拜師國寶級歌仔戲大師學歌仔戲，最後還能登台演出，特色旅程從即日起開賣，雙人成行每晚4310元起。

▲礁溪老爺酒店推出「淡蘭古道探索團」挑戰從101徒步至礁溪。（圖／記者蔡玟君攝）

▲還能到茶廠體驗。（圖／老爺酒店集團提供）

舉例來說，礁溪老爺酒店推出「淡蘭古道探索團」挑戰從101徒步至礁溪，有3天2夜與2天1夜的選擇。3天2夜行程沿途行經深坑、石碇、坪林等茶鄉、路長約 60 公里，沿途可以看到亞熱帶森林、水梯田、河谷等豐富地貌，至今仍可看到侏羅紀時代即存在的「雙扇蕨」，是條兼具體能和勇氣挑戰的路線，行程其中一晚入住坪林加上白長青茶作坊製茶體驗，一晚入住礁溪老爺酒店。