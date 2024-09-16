送禮購買潮已過！台北犁記、佳德排隊不用10分鐘

▲台北犁記今日排隊人數約在20多人。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

明天就是中秋節，不過伴手禮名店「台北犁記」今日並未出現搶購人潮，排隊人數約20多位，等候10分鐘就能入店選購，而「佳德糕餅」在外面等候2至3分鐘，工作人員就會放行進到店裡。

雖然明天是中秋節，但台北犁記今日並未出現大排長龍，記者下午1點多前往現場，排隊人數大約20多人，平均等候10分鐘就能入店選購。業者表示，今天人潮的確少了一點，可能送禮需求的民眾都買完了，像是上周排隊人龍綿延上百公尺，轉彎後還超過長榮桂冠酒店。

▲佳德中午時間排隊人數不到10人。（圖／記者黃士原攝）

佳德的排隊人數也很少，中午時間都不到10人，平均2至3分鐘，工作人員就放行進入店裡選擇，張店長表示，今天排隊人潮甚至比之前的平日還少，可能是有送禮需求的民眾，提前在上周前來購買。

▲小潘蛋糕坊早上沒有排隊人潮，買鳳凰酥不用5分鐘。（圖／記者黃士原攝）

另外，小潘蛋糕坊今日早上也不用排隊，可直接進到店裡購買，一位陳姓民眾表示，不到5分鐘就能拿著鳳凰酥回家。她也提到，由於昨天是連續店休後的開賣首日，一定會大排長龍，所以選擇今天再來購買，果然不用排隊就能買到。