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嘉義親子飯店每人千元有找！享早餐、宵夜吃到飽　免費吃50種零食

▲▼天成文旅繪日之丘。（圖／業者提供）

▲天成文旅繪日之丘。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

為搶攻秋季旅遊商機，嘉義天成文旅繪日之丘自即日起至12月19日止，推出「一泊二食連住兩晚以上8折」專案，兩晚以上精緻客房平均每晚2080元起，溫馨家庭房每晚最低3760元起，換算每人每晚不到千元，還可享受全新自助式宵夜與翌日早餐。

▲▼天成文旅繪日之丘。（圖／業者提供）

▲飯店有溜滑梯親子房。

▲▼天成文旅繪日之丘。（圖／業者提供）

▲也有一般四人房。

天成文旅繪日之丘為嘉義代表親子飯店之一，現在推出「一泊二食連住兩晚以上8折」，凡於周日至周五期間，連住兩晚以上即可享8折優惠，入住期間，旅客可盡情享用早餐及全新推出的自助式宵夜無限嘗，多達16道以上融合傳統風味與匯集在地特色餐點，還可免費使用飯店豐富趣味設施，包括房客專屬茶聚活動、多達50種古早味零食、餅乾與糖果的星空童樂室、小朋友最愛的嘟比碰碰車及超跑俱樂部等設施。

▲▼天成文旅繪日之丘。（圖／業者提供）

▲房客可以免費吃50種復古零食。

為響應政府的環保政策及展現飯店對於環境保護的承諾，天成文旅-繪日之丘自9月起不再提供一次性備品，並在續住期間不提供房間打掃及更換布巾備品的服務，致力於減少對環境的負擔。

擁有百年歷史的阿里山賓館，以雲頂上自然、生態為啟程，2024年9月16日~2024年12月30日推出《雲端上國度，阿里山日出饗宴》，連續入住兩晚即可享專案優惠價每房每晚2萬1900元起，每日限量8間，依房型人數贈送早餐、晚餐，隔日安排阿里山生態體驗一日遊活動，更有專業的生態旅遊老師帶您飽覽阿里山四大山脈、造訪全台海拔最高古蹟的阿里山觀象所，將高山上日出、雲海、人文生態盡收眼前！

關鍵字： 嘉義旅遊 飯店旅館 住宿優惠 度假旅館 天成文旅繪日之丘

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