台灣首家鳥貴族今下午2點試營運　串燒、飲品均一價100元

▲台灣首家鳥貴族今日下午2點搶先試營運。（圖／取自台灣鳥貴族官網）

記者黃士原／台北報導

來自日本的「燒鳥屋 鳥貴族」台灣首店將於9月20日開幕，今天下午2點搶先試營運。業者表示，提供品項將依現場狀況而定。

鳥貴族是日本知名平價串燒居酒屋，菜單選擇超豐富，從串燒、小菜、炸物、飯類與飲品都有，而且均一價360日圓，是許多台灣旅客必吃美食名單之一。今年3月，日本鳥貴族餐飲集團為了加速在台灣的擴張計畫，決定與大成集團子公司都城實業合作進軍台灣。

▲▼台灣鳥貴族菜單曝光，點圖可放大。（圖／取自台灣鳥貴族官網）

台灣鳥貴族上周公布，第一家店將於9月20日下午2點半開幕，官網也上傳菜單，全品項均一價100元，比起日本的360日圓（依上周五匯率計算約新台幣83元）貴了一點。其中，串燒是一盤兩串，部位從雞胸、腿肉、雞翅、雞皮、雞屁股到雞肉丸子都有，有鹽烤、醬燒及椒香3種口味，醬燒使用大量雞肉、蔬菜與果物一起燉煮，是鳥貴族招牌醬汁。

不只串燒，鳥貴族也提供小菜、麵飯、炸物、沙拉、甜點及各式飲品，菜單總品項達90種，單價全都是100元。

開幕之前，台灣鳥貴族官方粉專宣布，今天起至9月19日試營運，營業時間為14:00~21:00。粉專小編表示，提供品項將依照現場狀況而定，部份菜色可能吃不到。

▲長田本庄軒炒麵專門店10月進駐新光三越南西三館。（圖／記者黃士原攝）

另外，神戶知名炒麵專門店「長田本庄軒」 也將於10月進駐新光三越南西三館。該品牌招牌餐點為「Bokkake經典炒麵」，美味秘密就是特製的Bokkake牛筋雜煮，這道特色料理是神戶居民在戰後糧食不足之際，利用牛筋以及增加飽足感的蒟蒻，創造出鹹甜入味的家庭料理，而長田本庄軒則是把這傳統料理加上自製麵條，可吸附牛筋雜煮醬汁。