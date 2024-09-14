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小潘明早8點開門「只賣1商品」！佳德、不二糕餅營業時間一次看

▲▼小潘蛋糕坊下午開賣，中午人龍已逾200人，最早清晨6時即來排隊。（圖／記者黃士原攝）

▲小潘蛋糕坊排隊人龍。（資料照／記者黃士原攝）

記者彭懷玉／綜合報導

準備到名店選購中秋糕餅的民眾注意！新北板橋「小潘蛋糕坊」公告中正門市明（15日）上午8點營業，現場「只有賣鳳凰酥」；北市「佳德鳳梨酥」即日起至中秋節當天從上午8點就會開門，營業時間延長1小時至晚上9點，中秋節賣光為止，之後將店休8天；台中「不二糕餅」中秋節當天從上午10點至商品售完為止。

小潘蛋糕坊
休息18天後，新北名店「小潘蛋糕坊」今（14日）於粉專上宣布，中正門市9月15日上午8點營業，現場「只有賣鳳凰酥」，沒有賣其他品項，數量有限，排到櫃檯有什麼買什麼，售完為止。

▲▼佳德鳳梨酥 原料配方 拒陸。（圖／記者屠惠剛攝）

▲佳德鳳梨酥。（圖／記者屠惠剛攝）

佳德鳳梨酥
北市名店「佳德鳳梨酥」中秋前夕一直到9月16日前，營業時間延長為早上8點至晚上9點，9月17日中秋節當天依然維持早上8點開門，但商品售完就會提前打烊，並於9月18日至9月25日公休8天。9月26日起，早上8點半恢復營業，供應酥餅、原味鳳梨酥、鳳黃酥、蔓越莓鳳梨酥，其他商品以現場供應為主。

不二糕餅
台中名店「不二糕餅」公告，中秋節之前的營業時間為下午3點至晚上7點，採售完為止，9月17日中秋節提前至早上10點營業，至下午3點（或售完為止），會視當日人潮情況決定是否限購，以及每人限購顆數，數量會在現場公告。中秋後9月18日至9月25日台中門店店休8天，9月26日恢復正常營業，當天只販售蛋黃酥，9月27日恢復全品項販售。

關鍵字： 鳳梨酥 中秋節 伴手禮 小潘蛋糕坊 佳德鳳梨酥 不二糕餅

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