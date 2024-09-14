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想吃不用預約！門前隱味這3家店可現場排隊　老闆親曝最佳時間點

▲門前隱味牛肉麵昆明店。（圖／記者黃士原攝）

▲門前隱味西門昆明店、西門漢口店、台中舊城店開放現場候位。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

號稱全台最難預約的「門前隱味牛肉麵」，繼西門町的昆明店、漢口店後，台中舊城店今日下午13:13正式開幕，同時開放現場候位，老闆透露下午1點、3點、5點與晚上7點，是比較容易入座的時間點。

門前隱味牛肉麵原是板橋巷弄內的一家人氣名店，但因為被檢舉違章建築而自主拆除店面，2022年7月起暫停營業，去年9月23日復活，進駐空軍三重一村。今年9月，門前隱味一口氣開出3家分店，繼西門町的昆明店、漢口店後，台中舊城店也在今日下午13:13正式開幕。

▲門前隱味西門昆明店用餐座位致敬一蘭拉麵，使用隔板隔開，一格一格就像K書中心。（圖／記者黃士原攝）

相較於三重空軍一村店用餐採純預約制，新開幕的3家分店提供inline訂位、現場候位，以及熟客/外國旅客快速通關3種方式。老闆Archer解釋，線上訂位以2小時為單位，但一般人不會吃這麼久，離下次預約時間的空檔就能安排現場候位的客人用餐。為了照顧熟客/外國旅客，只要出示熟客券、護照，店員將會以掛號過號的方式，快速安排入座。

目前昆明店、漢口店線上預約已排到11月底，而台中舊城店則滿到明年1月底，不過這3家店在正式開幕後，都開放現場候位，Archer透露下午1點、3點、5點與晚上7點來排隊，是比較容易入座的時間點。

▲單點原味牛肉麵一碗279元。（圖／記者黃士原攝）

菜單部分，牛肉麵有單點、套餐選項，另還有小菜、飲品及伴手禮。單點原味牛肉麵一碗279元，麻辣牛肉麵309元；夢幻組合套餐有牛肉麵、酸菜、台式小菜（3樣）及飲品，原味價格459元、麻辣489元；盛夏組合套餐內容有牛肉麵、酸菜及飲品，原味399元、麻辣429元。

▲夢幻組合套餐台式小菜升級4樣，飲品為夏日檸檬，情人果冰為加購品項。（圖／記者黃士原攝）

小菜有豆干、麻辣鴨血、豬皮、春雨（螞蟻上樹）、酸菜牛肚、芋頭丸子（2顆），價格19元起至69元；除了單點之外，還有3式、4式及5式組合，價格分別是99元、159元、199元。

門前隱味3家分店裝潢維持原本的木質調風格，座位則是致敬一蘭拉麵，使用隔板隔開，一格一格就像K書中心，廚房人員也是拉開前方竹簾子，送上熱騰騰的牛肉麵。不過Archer表示，門前隱味不是要做牛肉麵界的一蘭，而是想要佔領顧客心中的地位，當消費者想到牛肉麵時會想到門前隱味，就像許多人提到拉麵就會想到一蘭一樣。

▲日本大阪人氣拉麵店「抱きしめ鯛」插旗台灣。（圖／業者提供）

另外，日本大阪人氣拉麵店「抱きしめ鯛——鯛担麵專門店」插旗台灣，第一家分店落腳台北市延吉街，今日開始試營運，10月8日正式開幕。

位於日本大阪的「抱きしめ鯛——鯛担麵專門店」2018年創立，主廚曾在米其林星級餐廳磨練，14年法式料理經驗也展現在拉麵中，招牌鯛担麵湯底使用愛媛縣宇和島的真鯛魚，以小火慢煮10小時製作成濃縮魚湯。

鯛担麵（湯）碗裡除了季節蔬菜、魚子醬、低溫烹調叉燒、鯛魚刺身等豐富配料，還把擔擔麵中常用的芝麻，打成像泡沫般的細膩口感，使鯛魚濃郁的鮮味更加突出。同時使用辣味肉臊、5種香料與3種辣椒、經典法式醬汁來增添風味。

關鍵字： 美食雲 門前隱味 牛肉麵 全台最難預約

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