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秒飛日本！夜晚看玉兔賞月　「台版兼六園」漫步落羽松超浪漫　　

記者唐詠絮／彰化報導

距離秋節腳步越來越近，有「台版兼六園」絕美景觀的成美文化園，今年首度開放夜間遊園賞月，有巨大的玉兔、璀璨的月亮花燈，還有中秋限定版嫦娥奔月漢服體驗，讓民眾一票從早玩到深夜，從即日起到9/17日只有5天時間，絕對會讓遊客可以度過一個浪漫又難忘的中秋節。

▲成美文化園將推出中秋節夜間遊園活動。（圖／成美文化園提供）

▲成美文化園推出中秋節夜間遊園活動。（圖／成美文化園提供，以下同）

▲成美文化園將推出中秋節夜間遊園活動。（圖／成美文化園提供）

成美文化園表示，今年在端午節推出的百年古井午時水體驗廣受好評後，今年中秋更是精心打造了一系列絕佳的夜間景點，讓賞月、賞花、賞美食成為中秋團圓的必選活動。

成美文化園指出，從今夜起至17日止，將開放上午9點到深夜9點夜間遊園，園區將盛放的百日紅花（紫薇花）與中秋滿月相映成趣，為遊客描繪出一幅令人屏息的浪漫畫面。不僅能欣賞園區內的花卉與月色交織的美景，還有多彩的花燈為夜間增添浪漫氛圍，讓這個中秋節別具一格。

▲成美文化園將推出中秋節夜間遊園活動。（圖／成美文化園提供）

今年園區增設巨大的玉兔與月亮花燈，要讓遊客走過落羽松紙鳶花燈步道和星空許願藤步道，每一處燈景都為夜晚增添了濃厚的中秋氛圍。還有特別設計的中秋限定版嫦娥奔月漢服體驗，讓遊客化身嫦娥，穿梭於燈火花影之中，感受傳統文化與浪漫的碰撞。

成美文化園強調，除了視覺的饗宴，園區內有「松柏軒景觀餐廳」也特別推出中秋團圓餐與遊園套票，內容包含一人份的饗宴晚餐、入園門票、冰皮月餅體驗等等，將美食與園景完美融合。

▲成美文化園將推出中秋節夜間遊園活動。（圖／成美文化園提供）

▲成美文化園將推出中秋節夜間遊園活動。（圖／成美文化園提供）

關鍵字： 彰化 落羽松 成美文化園 兼六園

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