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桃園首家！王品「阪前和牛鐵板燒」台茂店10月開幕

▲王品新品牌「阪前和牛鐵板燒」12/1開幕。（圖／王品提供）

▲阪前和牛鐵板燒首度插旗桃園。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

「阪前和牛鐵板燒」是王品集團的日式高價鐵板燒品牌，主打日澳頂級和牛7吃，10月將新開2家分店，除了首度插旗桃園之外，也在台北市再增1家店。

阪前和牛鐵板燒主打日澳雙和牛套餐7吃，主廚使用煎、悶、燒、蒸、炙5種技法來料理，像是日本A5黑毛和牛以高溫乾煎後，再用燻香靜置手法，展現日本和牛特有細緻脂香，澳洲M9和牛名物3品則是以和牛堡、蕎麥冷麵及玉子燒等3種不同料理來呈現。除了日澳雙和牛，套餐還吃得到鮑魚、干貝與「龍蝦二吃」。

▲龍蝦二吃。（圖／記者黃士原攝）

繼台北中山北店（2022年12月開幕）、台中文心五權西店（2023年10月開幕）之後，阪前和牛鐵板燒10月再開2家新店，除了首度插旗桃園（台茂店）之外，也在台北市新增1家大安店。

此外，阪前和牛鐵板燒9月5日起推出「金黃秋賞宴和牛套餐」，選用日本秋葉蟹入菜，套餐有松葉蟹山藥冷豆腐、蟹膏墨雲干貝、香檸塔塔和牛堡、和牛挽肉蕎麥麵、炙烤和牛千絲。重頭戲日本A5黑毛和牛在高溫乾煎後，以小麥、紅玉茶葉薰香靜置，展現特有脂香。最後還可以吃到松露野蕈和牛炒飯，將和牛、松露及多種秋日野蕈炒入金黃色米飯。

▲明水然．樂插旗台中。（圖／記者黃士原攝）

近2年持續展店的「明水然•樂」，近期插旗台中市場，進駐大魯閣新時代購物中心10樓，目前已圍起裝修封板。業者表示，暫定9月底開幕，但仍要視施工進度而定。

明水然•樂主打無菜單鐵板燒，1600元就能享用14道料理，除了一定吃得到日本A5和牛與龍蝦，還有生食級干貝、時令鮮魚等。此外，餐廳也會把在地食材入菜，像是4月開幕的淡水店與宜蘭店，分別使用魚酥、鐵蛋、鴨賞、花生潤餅冰淇淋來創作菜色。

關鍵字： 美食雲 王品 阪前 阪前和牛鐵板燒 桃園美食

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