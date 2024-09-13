麻古茶坊「草莓泡泡系列」新上市！草莓蜜糖+氣泡飲超消暑

▲麻古最新「草莓泡泡派對」系列全門市開喝。（圖／麻古茶坊提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

草莓控快衝！人氣手搖飲品牌「麻古茶坊」推出全新「草莓泡泡派對」系列，選用獨家蜜漬草莓蜜糖，搭配細緻綿密的有氧氣泡飲，打造2款清涼酸甜滋味，即日起於全門市上市。

▲2款飲品皆是氣泡飲搭配酸甜草莓蜜糖。

麻古最新「草莓泡泡派對」系列來了，首推「草莓蕾夢泡泡」，選用綿密氣泡飲作為基底，搭配草莓蜜糖，再加入檸檬汁點綴，每一口都能喝到酸甜滋味，還吸得到草莓果肉，每杯售價70元起；另一款「火焰草莓蕾夢泡泡」則同樣選用蜜漬草莓蜜糖結合檸檬汁，搭配特製鹹辣豔紅辣椒粉，最後注入氣泡飲，售價75元起，即日起於全門市開喝。

▲萬波推出全新麥仔系列。（圖／記者蕭筠攝）

另，萬波即日起也推出全新「麥仔系列」，以澳洲優質黃金大麥製成，口感圓潤、麥味香濃，一共推出5款飲品，其中，「纖麥茶」喝得到最純粹的麥茶香氣，清爽解渴；「麥仔奶茶」則選用黑糖漿調製疊加麥香，香甜又好喝；「麥仔那堤」 是麥茶與鮮奶的組合，口感濃醇，大人小孩都會愛。

還有「麥仔冬瓜露」、「麥仔蜜檸檬」，皆是以麥茶作為基底，分別加入冬瓜、蜂蜜檸檬，即日起全門市開賣。為歡慶新品上市，至9月17日前凡於門市購買麥茶系列任一款（限大杯），即送大杯島嶼紅茶、宣橋綠茶2選1，每間門市每日限量100杯，送完為止，台南三井百貨店不參與此優惠活動。