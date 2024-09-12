日月潭最新「歸璞泊旅」開箱！米其林級晚宴　免費唱K、喝精釀啤酒

▲日月潭是國內外旅客必訪景點。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／南投報導

鄰近日月潭水社碼頭的「歸璞泊旅 Hotel Beore」於去年10月底開幕，全棟僅11間房，品嚐得到米其林法式晚餐、歐陸式早餐，還有KTV娛樂室、空中戲水池、電動自行車可以免費租借體驗，以下開箱精品飯店亮點，下次來日月潭玩又有住宿新選擇。

▲鄰近日月潭水社碼頭的「歸璞泊旅 Hotel Beore」於去年10月底開幕。（圖／記者彭懷玉攝）

經營15年民宿打掉重建

「歸璞泊旅 Hotel Beore」前身同樣是民宿，老闆莊理暉與妻子經營15年後，因房屋老舊，兩人決定砍掉重練，三年前與張嘉勳建築事務所攜手，並找來國內知名設計團隊Next Design操刀，將日月潭雲、霧、水、山轉化為設計元素，一開幕就獲得日月潭唯一入選國際精奢酒店認證，今年7月更成為南投第一間入選希爾頓集團會員計畫酒店(Hilton Honors™)。

▲「歸璞泊旅 Hotel Beore」找來國內知名設計團隊Next Design操刀，將日月潭雲、霧、水、山轉化為設計元素，一開幕就獲得日月潭唯一入選國際精奢酒店認證。（圖／記者彭懷玉攝）

11間客房、5種房型

歸璞泊旅全館僅有11間客房，房型卻細分為5種，坪數約在7-11坪之間，供2-4人入住，光是浴缸位置就充滿巧思，有在床旁邊的、下嵌型、洞穴型的，供旅人選擇。

▲▼歸璞泊旅全館僅有11間客房，房型卻細分為5種，坪數約在7-11坪之間，供2-4人入住，光是浴缸位置就充滿巧思。（圖／記者彭懷玉攝）

盥洗檯和浴廁空間採分開設計，備品部分，沐浴用品選用法國Pascal Morabito和義大利寶格麗香水品牌；以及Panasonic吹風機、Kohler美國全自動免治馬桶、客房智能AI語音娛樂系統小美犀、SONYsmart TV，各細節十分講究，抽屜裡和冰箱內的迷你吧零食和軟飲，均免費給住客享用。

▲衣架採用原木素材打造，長型平台可以放置行李；沐浴用品選用法國Pascal Morabito和義大利寶格麗香水品牌。（圖／記者彭懷玉攝）

至於旅客最注重的睡眠也毫不馬虎，歸璞泊旅選用英國斯林百蘭Tiffany天夢之床，茶几擺上日月潭邵族的守護神貓頭鷹小夜燈，衣架採用原木素材打造，長型平台可以放置行李，呈現簡約的質感空間。

▲▼Proq 196 餐廳選用當地食材以法式料理呈現，主菜有肋眼牛排、鴨胸、伊比利梅花豬等，從沙拉、前菜、湯品到甜點，為旅客獻上高質感Casual Fine Dining料理。（圖／記者彭懷玉攝）

日月潭品嚐Casual Fine Dining

由於日月潭罕見Casual Fine Dining，莊理暉邀請曾與江振誠在上海 Sens & Bund 米其林餐廳合作過的名廚陳謙 Elvis，以及主廚陳世強廚藝團隊，一同打造 Proq 196 餐廳。陳謙選用當地食材以法式料理呈現，主菜有肋眼牛排、鴨胸、伊比利梅花豬等，從沙拉、前菜、湯品到甜點，為旅客獻上高質感Casual Fine Dining料理，用味蕾品嚐日月潭的山水風光，不只含在住宿方案內，外客也能以一套1980元+10%預訂，需提前預約。

▲▼6樓星空Lounge，晚上20:30-22:00是 Happy Hour歡樂吧時間，提供精釀啤酒可以暢飲。（圖／記者彭懷玉攝）



▲▼KTV包廂可供房客免費歡唱1小時，入住時能提前和櫃檯預約；Sky pool空中戲水池深度一米，泡水之餘欣賞無光害美景。（圖／記者彭懷玉攝）



Happy Hour、KTV、電輔自行車租借都免費

除了辦理入住時，服務員會送上迎賓飲和小餅乾，登上6樓星空Lounge，晚上20:30-22:00是Happy Hour歡樂吧時間，提供精釀啤酒可以暢飲。此外，還有一間KTV包廂可供房客免費歡唱1小時，入住時能提前和櫃檯預約。當然也別忘了到Sky pool空中戲水池，泡水之餘欣賞無光害美景。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》



▲趁著微涼的早晨，到自行車道體驗環湖。（圖／記者彭懷玉攝）

既然來到日月潭，要趁著微涼的早晨，到自行車道體驗環湖之旅！飯店貼心讓房客租借電輔自行車，1.5小時足夠暢遊到鄰近的水社碼頭、向山遊客中心、蔣公碼頭等景點，行程結束後再回到飯店享用歐陸式早餐，供應時間有早上9點和10點兩個時段。

▲▼向山遊客中心落羽松還未紅；早晨前往蔣公碼頭格外幽靜。（圖／記者彭懷玉攝）

不只如此，還能體驗馬告香水DIY，房客一人僅需加價800元，就可從10多種蒸餾調理香水中，選擇自己喜歡的前、中、後森林系味道，調出9ml的客製化香水。

▲體驗馬告香水DIY，選擇自己喜歡的前、中、後森林系味道，調出9ml的客製化香水。（圖／記者彭懷玉攝）

▲行程結束後再回到飯店享用歐陸式早餐，供應時間有早上9點和10點兩時段。（圖／記者彭懷玉攝）



與峇嵐杉丘三天兩夜18,000元起

以絕美星空帳打響知名度的「峇嵐杉丘」豪華露營，座落於南投魚池鄉的金龍山旁，提供12頂星空帳及11組馬車帳，即日起至12月31日之平日，於歸璞泊旅入住一晚，含法式晚宴、翌日歐陸早餐、迎賓茶飲、1.5小時電動自行車租借及Happy hour啤酒暢飲，隔天再到峇嵐山丘入住星空帳或馬車帳一晚，享活力早餐、精緻下午茶、火烤兩吃海陸饗宴，還有深度導覽及DIY手作體驗，優惠價18,000元起，下殺約5折。

▲▼峇嵐杉丘以絕美星空帳打響知名度，提供12頂星空帳及11組馬車帳。（圖／記者彭懷玉攝）



▲峇嵐杉丘馬車帳。（圖／記者彭懷玉攝）