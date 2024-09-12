日韓賞楓機票優惠快搶！飛東京、首爾7500起　還能看秋天限定櫻花

▲日本十和田湖是東北地區推薦賞楓景點。（圖／KKday提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

搶攻出國賞楓熱潮，旅遊電商KKday推出日韓機票優惠，東京、名古屋來回機票8999元起，直飛韓國7500元起，同時還有賞楓一日遊行程，帶旅客直奔日本奧入瀨、十和田湖、香蘭溪等賞楓名所，韓國也有內藏山、智異山行程，想看夢幻楓紅，可要把握優惠。

KKday觀察，暑假前就已有不少旅客詢問今年日韓賞楓季機位，詢問度較去年成長2成，而近期賞楓商品的瀏覽量也較前一個月增加1-2成，受惠於航空公司逐步增加日韓二線城市的直飛航班，除了過往東京、京都、首爾之外，日本名古屋、北海道、青森，以及韓國位於南部的大邱、釜山、慶州等地的賞楓名所也受到注目。

▲北海道定山溪秋天風景。

業者為此推出一系列機票、機加酒還有一日遊優惠。名古屋五日來回機票8999元起、名古屋五日機加酒1萬1300元起，也有東京五日來回機票8999元起、大阪五日來回機票1萬2888元起；韓國則有台北、桃園、台中、高雄出發的選擇，首爾四日來回機票7500元起、釜山五日來回機票7999元起、大邱四日來回機票7999元起，另享賞楓機位折扣500元優惠。

▲位於日本中部地區的豐田市，有秋天也能欣賞的小原四季櫻。

若想參加賞楓一日遊，業者則推出多條路線，如日本有「東北青森賞楓」，可一日走完奧入瀨、十和田湖、弘前公園知名景點，售價2200元起；中部名古屋則推薦，可同時賞楓及賞櫻的香蘭溪、小原行程，還能體驗採摘橘子，售價3245元起。

▲內藏山楓紅。

▲智異山也是代表賞楓景點。

韓國賞楓季大約會從10月持續至11月中，除了城市景點外，KKday推出首爾出發，前往雪嶽山國家公園賞楓行程，售價1150元起；韓國必訪的內藏山國立公園，每到秋季滿山就會布滿紅葉，是最佳的賞楓勝地，售價1210元起。釜山賞楓景點，則推薦「智異山一日遊」，可以伴隨覆蓋著紅色、橙色、黃色樹葉的山路上欣賞美景，售價2505元起。

長汎假期則為慶祝台中新門市開幕，即日起至9月24日為止推出台中新公益門市專屬折扣，報名精選行程，最高第二人折1萬2000優惠。如「東北紅楓慢旅星野奧入瀨溪流5日」賞楓行程，保證星野集團奧入瀨溪流飯店，特別安排乘扁舟賞高山峽谷楓紅三段染。

東南亞首選6人成行「五星峴港萬豪濱海酒店會安古鎮法式山城5日」行程，全程不進購物站，入住位在被《富比士》雜誌評為世界上最美麗的海灘之一旁的「峴港萬豪度假村」，成功報名行程者，可獲限量驚喜小禮。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）