身分證拿出來！生肖屬兔、9月壽星「免費玩花蓮海洋公園」

▲花蓮遠雄海洋公園。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

中秋節即將到來，花蓮遠雄海洋公園推出快閃優惠，9月13日至9月18日期間只要生肖屬兔，出示身分證就可享免費入園；或扮成嫦娥、身上有兔子元素，並在園區入口處打卡，即可享599元優惠價入園。

花蓮遠雄海洋公園此次推出多重優惠，9月13日至9月18日期間只要生肖屬兔，出示身分證件就可享免費入園外，9月30日前只要是9月壽星，搭配一位同行者現場購票，壽星即可享免費入園優惠；同時，園區推出「花蓮慢慢玩，隔日免費再入園+1」，年底前只要有購票入園，都可以隔天免費再入園玩一天。

▲▼海洋公園期間限定萬聖節遊行。（圖／業者提供）

同時，從即日起至10月31日期間，園區推出「Halloween小鬼祭!!」萬聖主題活動， 每日一場戶外主題遊行「尖叫吧!Halloween搞鬼派對」，除季節限定版的主題大秀外，還有主廚精心製作、萬聖期間限定搞怪餐點。

▲劍湖山世界。（圖／劍湖山世界提供）

劍湖山則從即日起至9月30日止，持本人護照或居留證，2人同行現場購票只要999元（原價1,998元）。業者補充，本優惠為2人1組，須憑其中1人之本人有效護照或居留證，享2人同行999元優惠，每日每證限購1組；以上證件若未主動出示恕無法享優惠，亦不得事後補件或折讓，且不得與其他優惠併用，團體、遊覽車也不適用。