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COMEBUY「梅子綠」睽違20年復刻回歸！限時5天第2杯半價喝

▲▼COMEBUY推出復刻新品「話梅系列」。（圖／COMEBUY提供）

▲COMEBUY推出復刻新品「話梅系列」。（圖／COMEBUY提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

人氣手搖飲品牌「COMEBUY」睽違20年再度推出復刻新品「話梅系列」，一共有2款飲品選擇，包括話梅冰綠、話梅檸檬綠，9月16日起正式上市，並祭出限時5天任選第2杯半價優惠，把握機會喝。

▲▼COMEBUY推出復刻新品「話梅系列」。（圖／COMEBUY提供）

▲話梅檸檬綠多加了檸檬增添清爽口感。

COMEBUY復刻新品「話梅系列」來了，其中「話梅冰綠」是嚴選台灣甲仙所產話梅搭配茉莉綠茶，每一口都能喝到鹹甜的經典滋味，售價50元；另一杯「話梅檸檬綠」則是話梅與檸檬、茉莉綠茶的組合，多了檸檬香更添清爽感，售價70元，9月16日起於全門市開賣。

為歡慶新品上市，9月16日起至9月20日限時5天凡在門市購買「話梅冰綠」、「話梅檸檬綠」即可享「任選第2杯半價」優惠，每人單筆限購2組，以價低者為優惠品項，數量有限、售完為止。

▲▼發發The Far Far Farm推出秋季限定「花獻美好系列」飲品。（圖／發發The Far Far Farm提供）

▲發發推出秋季限定「花獻美好系列」飲品。（圖／發發The Far Far Farm提供）

另外，發發近日推出秋季限定「花獻美好系列」，其中「香檸桂花優格」嚴選產自屏東檸檬榨取而成的檸檬原汁，結合淡雅桂花，再加入招牌優格，一杯就能喝到花香、果酸兼具的口感，售價85元；「香檸桂花凍凍烏龍」則同樣選用桂花檸檬作為基底，結合帶有淡雅茶香的萱香清烏龍，還吸得到特製桂花凍，更添香甜口感，售價50元起。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 COMEBUY 發發The Far Far Farm

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