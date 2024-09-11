新北「漫遊山海線」4大私房地公開！雙溪落羽松秘境還能拍火車

▲貢寮環保公園原種植落羽松及大面積草地，本次塑造山丘地景及導入濕地景觀步道。（圖／新北市觀旅局提供）



記者彭懷玉／綜合報導

幅員廣大的新北市，藏著許多寶藏型秘境，等待旅客挖掘。新北市觀旅局推出「漫遊山海線」低碳旅遊，重新盤點規劃牡丹、雙溪、貢寮等地區觀光資源，將「貢寮環保公園」、「雙溪落羽松秘境」、「雙溪魚行驛站」和「牡丹十三層親水公園」更新後一次公開，外地客也能深度體驗其魅力。

貢寮環保公園

貢寮環保公園占地約4.5頃，緊鄰貢寮火車站及貢寮老街，原種植落羽松及大面積草地，本次塑造山丘地景及導入濕地景觀步道，增加滯洪集水空間，以及兒童PushBike遊憩體驗場域，另以針葉林、喬木場域主題，整合園區動線，打造休憩新亮點。此外，還有紫薇花，薄荷、左手香、迷迭香、九層塔、萬壽菊等香草植物妝點花園。

▲落羽松秘境位於雙溪火車站與牡丹火車站中段，為宜蘭線鐵道改道後遺留的舊線空間。（圖／新北市觀旅局提供）



雙溪落羽松秘境

緊鄰台鐵宜蘭線旁（102線道與五分街交界處），落羽松秘境位於雙溪火車站和牡丹火車站中段，旅客可走上架高的友善步道，一同拍攝火車呼嘯而過的景象，待秋日來臨，落羽松轉橙紅，將成一番詩意景致。

▲雙溪魚行驛站設置驛站供民眾休憩停留。（圖／新北市觀旅局提供）



雙溪魚行驛站

雙溪魚行驛站位於台2丙線，行經雙溪、貢寮都會經過，工程整合土地公廟、瞭望台與座椅，透過植栽與休憩空間重塑，設置鐵馬驛站，為民眾增添一處休憩放鬆新亮點。

▲牡丹十三層親水公園以透水鋪面鋪設步道，提供無障礙通行環境。（圖／新北市觀旅局提供）



牡丹十三層親水公園

牡丹十三層親水公園因封溪護魚之故，有著苦花、溪哥等生物悠遊，生態豐富，工程以輕度微整環境的方式改善，增設透水鋪面，提升整體透水性，提供舒適的山林休憩空間。

新北市觀旅局推出「漫遊山海線」低碳旅遊，遊客可透過鐵路、自行車等綠色運具，漫遊牡丹-貢寮等東北角各大觀光據點，更輕易探索新北市自然環境及文史風貌，詳見新北市觀旅局官網或加入「新北旅客」臉書粉專。