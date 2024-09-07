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身分證「5個9」享55折！9月餐飲優惠一次看　軍公教買一送一

▲豪享自助餐廳9月的周一至周五推出「找9友」優惠活動。（圖／高雄萬豪酒店提供）

記者黃士原／台北報導

9月是開學月，也是餐飲業的淡季，為了拉抬業績，從飯店到連鎖集團相繼推出各種優惠，包括身分證中有「9」就有折扣，持有軍公教證件吃Buffet可享2位成人同行1人免費，吃麻辣鍋也有全單66折優惠。以下整理各家好康內容供大家參考。

▲豪享自助餐廳9月14日至17日的午、晚餐時段限定的脆皮烤乳豬。（圖／高雄萬豪酒店提供）

高雄萬豪酒店

高雄萬豪酒店9樓的豪享自助餐廳，即日起至9月30日的周一至周五，推出「找9友」優惠活動，凡身分證字號含數字9，即可享有個人折扣，1個9享91折，2個82折，3個73折，最多集5個打55折。平日午餐每人920元+10%，平日晚餐1220元+10%。

適逢中秋佳節，9月14日至17日的午、晚餐時段，推出脆皮烤乳豬、烤日本生蠔、椒鹽松阪豬及坦都里羊排，搭配生啤酒及中秋酒精特調無限暢飲。

▲台北寒舍艾美酒店探索廚房。（圖／台北寒舍艾美酒店提供）

寒舍集團

寒舍生活App迎接3歲生日，9月1日至9月30日推出「App三周年慶典」，第一重祭出「美食滿額抽大獎」，凡至台北喜來登、寒舍艾美、礁溪寒沐及寒居酒店16間指定餐廳及酒吧用餐，單筆消費達3000元以上，即可參加抽獎，最大獎為集團4家飯店住宿券，最高價值達2萬5千元。

第二重為參加「歡慶App三歲生日」臉書活動，就有機會將五星住宿券帶回家。第三重則為超低折扣的限量「3折餐券」，9月11日下午3點正式開放搶購，最便宜300元有找。

▲敘日全日餐廳響應「國際糧損日」，用餐期間集滿10個完食空盤，整桌優惠價每人899元。（圖／六福提供）

台北六福萬怡酒店

台北六福萬怡酒店響應「國際糧損日」，敘日Buffet餐廳自9月9日至9月30日平日午餐推出「惜食清盤．永續期盼」活動，客人在入場時索取「光盤集點卡」，用餐期間集滿10個完食空盤，即享整桌每人899元的優惠價，每組最多4人同行，等同於6折。每日限量10組。

▲新竹喜來登Buffet推軍人節及教師節優惠，周日至周四晚餐時段，2人同行1人免費。（圖／新竹喜來登提供）

新竹喜來登

新竹喜來登9月1日起至9月30日，館內4大餐廳聯合推出多項促銷優惠，持有軍、公、教有效證件，周日至周四晚餐時段至「盛宴自助餐廳」用餐，可享2位成人同行1人免費，等於買一送一。

9月25日是世界龍蝦日，盛宴自助餐廳於9月假日午餐及晚餐時段，加碼推出「綜合海鮮龍蝦鍋」吃到飽，而迎月庭鐵板與日式料理分別推出「海陸龍蝦鐵板套餐」及「海陸龍蝦日式套餐」，每套優惠價1500元，采悅軒中餐廳「金蒜龍蝦套餐」優惠價999元，大廳酒吧「番茄龍蝦義大利麵」優惠價880元。

▲義大皇家酒店星亞自助餐廳。（圖／義大皇家酒店提供）

義大皇家酒店

義大皇家酒店館內的星亞自助餐廳，即日起至12月底平日的午餐及晚餐期間，推出「4人同行，1人免費」的優惠活動，平均每人638元起就可美食吃到飽。

▲台南大皇冠假日酒店7周年慶，餐飲逢7優惠多。（圖／台南大皇冠假日酒店提供）

台南大員皇冠假日酒店

台南大員皇冠假日酒店迎接7周年，9月1日至9月30日期間，館內餐廳推出各種優惠活動，元素餐廳平日周一至周五午餐時段，9月壽星享77折，9月7日、9月17日、9月27日晚餐時段，最多7人同行用餐享77折優惠。煉瓦日式餐廳精選4道日本料理加購優惠77元；彩豐樓粵式中餐廳單筆消費滿1777元，加購新鮮海魚每尾177元（每桌限加購1份）；大廳289BAR每日11:30-20:30，付77元可玩1次趣味撈酒活動，有機會撈中1800元的威士忌。

▲即日起至10月14日，到肉次方、原燒和金咕內用套餐，享海陸美味優惠加購價99元起。（圖／王品提供）

王品集團

王品集團3大燒肉餐廳9月推出優惠，在「肉次方 燒肉放題」可用99元加購日本廣島牡蠣，到「Oh my!原燒」和「金咕韓式原塊烤肉」能以199元分別吃到期間限定的海鮮拼盤「海味三王者」和「蒜你厲害蝦爆海鮮」。瘋美食會員在10月31日前，平日憑券用99元就能吃到日本A5和牛肩小排、紐西蘭牛舌及安格斯牛翼板。

王品集團4大中餐大放送，9月30日前到享鴨、莆田、丰禾及朝粥幫內用，不限消費金額、每桌可參加抽彩球遊戲，可單手抽彩球一次，不限抽出彩球數量。有機會獲得4張品牌贈菜兌換券，可兌換秘製山椒酸菜魚、紅胡椒燜魚片、旺來咕咾肉等。

▲10月31前，當日壽星到莆田用餐，款待放大8倍版金絲麥片蝦1份。（圖／王品提供）

另外，10月31前，當日壽星到莆田用餐，款待放大8倍版金絲麥片蝦1份，共有48隻酥炸大白蝦、搭配原味麥片、咖哩葉、蛋黃絲拌炒，總重量達3公斤，比人臉還要大。

10月4日前的平日到王品旗下25個品牌消費，憑教職員證、學生證，消費滿額1500元，可現折150元。若出示全家福或朋友合照，消費滿1200元現折100元。10月13日憑學生證或穿學校制服，到「品田牧場」內用消費任一套餐，即贈季節聖代一份。9月30日前，平日到hot 7用餐，學生可憑本人學生證享套餐9折優惠。

▲記者、軍警消、醫護、教師及學生持相關證件，16:00前到這一鍋用餐享全單66折。（圖／這一鍋集團提供）

這一鍋餐飲集團

9月有記者節、軍人節、教師節以及中秋節，這一鍋集團旗下5大品牌攜手推出專屬折扣，即日起至10月9日，凡記者、軍警消、醫護、教師及學生持相關證件，於周一至周四（9/17除外）到旗下品牌餐廳用餐，皆可享有優惠。

這一鍋：16:00前到這一鍋用餐，只要滿低消，即可享全單66折優惠，且折扣無上限。

燒肉同話：台北南港店14:00前入場及台南新光店16:00前入場，持證件點用任一套餐即可享66折優惠。

這一小鍋：16:00前來店消費，持證即可享「主餐」66折優惠。

叁加叁：持證消費即可享「美味單點」全品項66折優惠。

九初：14:00至17:00間，持證外帶消費滿66元，即贈送一杯古早味紅茶或清涼冬瓜露。

▲馬辣集團旗下10大品牌推出雙重感謝祭。（圖／馬辣集團提供）

馬辣集團

馬辣集團旗下10大品牌雙重感謝祭9月10日起連3天登場（至9/12），2位成人以上提前1天預約，並告知參加「台中鍋烤節全台雙冠王」活動，到馬辣、新馬辣、新馬辣Plus、涮樂和牛、熊一燒肉、夯下去等吃到飽品牌，消費指定套餐，每桌滿2人贈送1張「平日4人同行1人免費招待券」，可於10月非例假日使用。

問鼎、肉之間、狗一下日料居酒屋，則祭出「滿2000送1000」優惠活動，只要單筆消費滿2000元，就送1000元抵用券（面額500元2張），金額越高，贈送張數越多。抵用券可在10月非例假日使用。

▲泰奢炙烤松阪豬。（圖／記者黃士原攝）

湳洋鍋物

近期湳洋鍋物以「中秋人團圓，鍋烤雙滿足」為概念，推出限時優惠活動，9月13日至9月17日，凡姓名同音「湳、洋、慶、中、秋」其中1字，內用即贈「泰奢炙烤松阪豬」（價值320元）。同時，9月30日前，5款湳洋必嚐烤物、飲品，內用外帶都享88折優惠。

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