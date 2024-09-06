曼谷拉差達安凡尼酒店新開幕！住1晚2800元起　訂房贈500元餐飲券

▲曼谷拉差達安凡尼酒店今（6日）正式開幕。（圖／美諾酒店集團提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

泰國曼谷又有新旅宿！安凡尼酒店及度假村 (Avani Hotels & Resorts) 宣佈，曼谷拉差達安凡尼酒店今（6日）正式開幕，雙人住宿含早餐一晚僅85美元（約新台幣2,800元）起，12月31日前直接向酒店預訂的客人，還可獲得專屬餐飲消費券500元。

▲飯店共規劃402間客房 。



拉差達安凡尼酒店位於曼谷新中央商務區的核心地帶，鄰近捷運站帕藍9站 (Phra Ram 9)，也毗鄰機場鐵路和BTS Skytrain曼谷天鐵輕軌，為商務、觀光客提供新選擇。

▲50多坪的總統套房配有一系列豪華設施，包含可容納8人的餐廳、酒吧和私人三溫暖 。



飯店共規劃402間客房，其中，50多坪的總統套房配有一系列豪華設施，包含可容納8人的餐廳、酒吧和私人三溫暖；位於25層的AvaniClub酒廊是入住套房旅客的專屬空間，可在此享用早餐、午後茶點和晚間調酒，感受遠離塵囂的寧靜氛圍。

▲One Ratchada 全天候餐廳。

餐廳部分，One Ratchada餐廳以國際及當地料理為主，提供全天候餐飲；Nan Yuan中餐廳呈現粵菜；Metro酒吧則有各式經典、創意調酒；The Pantry 安凡尼餐酒款館為夜間用餐首選。

▲AvaniFit 安凡尼健身中心位於12樓 。

至於設施部分，康體中心（wellness centre）位於12樓，完善空間包含泳池、AvaniFit 安凡尼健身中心和日式溫泉及三溫暖，佔地達一整層。

▲日式溫泉及三溫暖。



酒店步行可達拉差達商圈，其中，查德夜市有琳琅滿目的泰國美食，是美食饕客、觀光客不容錯過的去處。旅客還可以前往綜合市場、參觀泰國文化中心，在泰國樂差拉萊劇院（Muangthai Rachadalai）觀賞演出，或去知名的Fortune IT百貨和當地人最愛的Central Rama 9購物中心血拼。

▲▼金三角象營安納塔拉度假酒店推出全新Canopy 樹頂美食饗宴，可在52公尺高的樹頂上，以360度視角俯瞰金三角風光。（圖／業者提供）



另外，若嚮往在樹屋上用餐的旅客，金三角象營安納塔拉度假酒店即日起推出全新的Canopy樹頂餐飲體驗，有「湄公河探索Mekong Discovery 」等3款套餐，在提倡其生態環保理念的同時，讓旅客有機會品嘗道地的美味佳餚。

Canopy是一個側面全部打開的小型空間，離地有52公尺高，下方為一望無際的草原，旅客可以360度無敵視角，俯瞰金三角的絕妙風光。