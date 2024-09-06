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萬人上線搶！鹿港蛋黃酥老店開賣20分完售　台北新竹快閃櫃還能買

▲新口味蛋黃酥。（圖／新口味蛋黃酥提供）

▲新口味蛋黃酥。（圖／新口味蛋黃酥提供）

記者黃士原／台北報導

彰化鹿港蛋黃酥專賣店「新口味食品行」線上訂購系統今日中午12點開放，業者表示，破萬人同時上線搶購，中秋節之前的蛋黃酥禮盒全被預訂一空，沒搶到的民眾，還能前往台北SOGO忠孝店、SOGO新竹店快閃櫃購買。

新口味蛋黃酥表示，為了讓顧客享有更舒適的購物體驗，6年前全面改採用線上訂購方式，顧客不必再辛苦排隊好幾個小時，今年更導入線上排隊系統，自動發放號碼牌，透過分流讓顧客依號碼順序進到訂購頁面，有效解決過去官網瞬間暴增流量造成壅塞的問題。

▲新口味蛋黃酥。（圖／新口味蛋黃酥提供）

▲新口味蛋黃酥台北SOGO忠孝店快閃活動到9月16日。（圖／新口味蛋黃酥提供）

今年中秋檔期的線上訂購系統，今日中午12點開放，破萬人同時上線，新口味蛋黃酥表示，中秋節之前的蛋黃酥禮盒，20分鐘內就被預訂一空。沒搶到的民眾，還可前往快閃櫃購買，台北SOGO忠孝店販售到9月16日，而9月7日、8日與9月14日、15日兩個周末則在SOGO新竹店開賣，每日限量供應，售完為止。

▲不二糕餅9月16日前在台北高雄都設有快閃櫃。（圖／不二糕餅提供）

另外，台中不二糕餅在北高也有快閃活動，分別在遠百信義A13、高雄夢時代購物中心，時間都到9月16日，販售品項包括蛋黃酥與茶蛋組（蛋黃酥+茶鳳黃），每人每日只能買5盒，每日限量供應、售完為止。

關鍵字： 美食雲 新口味蛋黃酥

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