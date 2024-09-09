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NON STOP玩最多！MSC榮耀號沖繩假期限量優惠

文／七逗旅遊網　圖／MSC地中海郵輪、shutterstock

搭郵輪的旅程之所以吸引人，在於上船時享受美食與設施，下船時拜訪迷人國度，旅程中的每分每秒都精彩，NON STOP的旅程玩最多！

MSC榮耀號自2024年11月起至2025年1月，從基隆出發，航向沖繩、宮古島、石垣島，早鳥優惠每房減5,000元，目前剩5天航程（12/8、12/16、12/20、1/1、1/5），限量艙房優惠倒數！

▲▼MSC榮耀號,沖繩假期,MSC地中海郵輪。（圖／MSC地中海郵輪提供）

▲燈塔餐廳是MSC榮耀號的主餐廳之一。（圖／MSC地中海郵輪）

找閨密、找好姊妹、找麻吉一起上船，體驗這艘亞洲旗艦郵輪設施，以及美食饗宴。燈塔餐廳Lighthouse Restaurant是MSC榮耀號的主餐廳之一，提供美味又健康的地中海料理，這裡的料理以口味豐富和多樣性聞名，精選食材、橄欖油，並透過烘烤、燉煮和油炸等烹飪手法，讓健康和美味並存。

▲▼MSC榮耀號,沖繩假期,MSC地中海郵輪。（圖／MSC地中海郵輪提供）

▲海渡鐵板燒餐廳，展現高溫料理的精髓。（圖／MSC地中海郵輪）

除了主餐廳之外，還有異國美食料理，墨西哥料理、鐵板燒與壽司吧、美式牛排屋等，滿足旅客們挑剔的味蕾。海渡鐵板燒餐廳，展現高溫料理的精髓，精緻食材在火焰中飛舞，鎖住營養香味四溢，呈現純正的日式美食。

▲▼MSC榮耀號,沖繩假期,MSC地中海郵輪。（圖／MSC地中海郵輪提供）

▲老船長酒吧有著道地英式風格。（圖／MSC地中海郵輪）

對於喜歡小酌的遊人，酒吧的品味與風格相當重要，MSC榮耀號上有許多酒吧，可以依心情、喜好來選擇。老船長酒吧有著道地英式風格，木質酒吧櫃檯、高腳椅，營造出英國傳統酒館氣氛，讓舉杯聊天更有樂趣。（禁止酒駕！飲酒過量，有礙健康）

▲▼MSC榮耀號,沖繩假期,MSC地中海郵輪。（圖／MSC地中海郵輪提供）

▲沖繩縣位於日本最南端，碧海藍天景色令人難忘。（圖／shutterstock）

前進日本沖繩的航程，拜訪沖繩、石垣島、宮古島等渡假勝地。抵達超人氣那霸市，可以造訪國際通、美國村等地，因為有美國駐軍，當地可以品嚐到漢堡、塔可飯等異國風味。

石垣島上有許多迷人的沙灘，躺在白沙上做日光浴、還是泡在溫暖的碧藍海水中，都是令人難忘的體驗，喜歡牛肉料理的旅客，不要錯過著名的石垣牛美味。

宮古島，是琉球群島中的第四大島，海域四周環繞著美麗的珊瑚礁與澄澈湛藍的海水，海水藍得深淺相間、千變萬化，這獨一無二的色彩被譽為「宮古藍」，是許多人想要親眼目睹的美景。

▲▼MSC榮耀號,沖繩假期,MSC地中海郵輪。（圖／MSC地中海郵輪提供）

17.2萬噸的MSC榮耀號，滿載許多設施與服務，如何把海上之旅的活動安排到最好，建議下載MSC FOR ME 實用APP，把喜歡的活動都先預約起來！

◆推薦航程：
宮古、沖繩、石垣五日
12/8、12/16、12/20、1/1、1/5基隆出發
早鳥每房減5,000元

更多資訊：
https://msc-cruises.com.tw
 


 

關鍵字： MSC榮耀號 沖繩假期 MSC地中海郵輪

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