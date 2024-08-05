MSC榮耀號極致之美　時尚奢華風相伴的海上假期

文／七逗旅遊網 圖／MSC地中海郵輪

在義大利語中Bellissima的意思是「極致之美」，榮耀號Bellissima傳承MSC地中海集團的傳統，對質感不妥協的追求，斥資10億歐元打造海上最美身影，追求至美郵輪假期的旅客，絕不容錯過！

▲榮耀大道上有長達80公尺的LED天幕。（圖／MSC地中海郵輪）

鉅資打造的 MSC榮耀號，為亞洲目前最大、最新的國際品牌郵輪，值得旅客細細體驗。有「海上香榭大道」美名的榮耀大道，由80公尺的超長LED天幕覆蓋，繽紛的天幕秀輪番上演。

榮耀大道兩旁是精緻華麗的免稅購物中心，從時尚服飾到精品首飾，從美妝護膚到高科技產品，超過200個知名品牌，讓旅客可以選擇來自世界各地的精品，同時享受無與倫比的奢華購物體驗。

▲MSC榮耀號上施華洛世奇水晶旋轉階梯令人驚豔。（圖／MSC地中海郵輪）

鍾愛施華洛世奇水晶的旅客，必到施華洛世奇水晶旋轉階梯，階梯有61,440顆奧地利水晶裝飾，由義大利工匠手工打造，精雕細琢閃耀璀璨風華，彰顯300年航海世家的不朽榮耀。施華洛世奇的時尚奢華，陪伴著旅客一起航行，一同感受旅程中與眾不同的每分每秒。

▲倫敦大劇院世界級歌舞表演等著觀眾們前來欣賞。（圖／MSC地中海郵輪）

郵輪的夜晚到底有多精彩？榮耀號上的娛樂盛宴超乎想像。簡約風格的倫敦大劇院London Theatre有著豪華設備，倫敦西區風格6部精彩大秀每晚輪流上演，搭配音樂短劇說唱橋段、華麗歌舞表演、馬戲與雜技等，帶來豐富多彩的全方位視聽饗宴，等著觀眾們前來欣賞。

▲老船長酒吧有著道地英式風格。（圖／MSC地中海郵輪）

對於喜歡小酌的遊人，酒吧的品味與風格相當重要。榮耀號上有許多酒吧，可以依旅客的心情、喜好來選擇，像是：道地英式風格老船長酒吧Masters Of The Sea、現代感十足無極酒廊Infinity Bar、充滿清新質感的氛圍酒廊(北)Atmosphere Bar North，以及緣-雞尾酒吧EdgeCocktail Bar、亞利桑那酒吧Arizona Bar、天際線酒吧Horizon Bar等等。

老船長酒吧有著道地英式風格，木質酒吧櫃檯、高腳椅，營造出英國傳統酒館氣氛，在這裡獨飲是種樂趣，與朋友一起舉杯聊天，也有另外一種風情。

（禁止酒駕！飲酒過量，有礙健康）

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