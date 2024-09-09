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亞洲旗艦郵輪圓夢之旅　歲末善用年假犒賞自己

文／七逗旅遊網　圖／MSC地中海郵輪

時序進入9月，許多人已經著手規劃年假，安排歲末之旅來犒賞自己，想要一圓搭乘郵輪的夢想，正是時候！

MSC地中海郵輪亞洲旗艦榮耀號，11月將回歸台灣，以基隆為母港、航向日本沖繩，而船上的施華洛世奇水晶旋梯、倫敦大劇院百老匯音樂劇、F1模擬賽車等人氣設施，讓圓夢的旅程更精彩難忘。

▲▼七逗旅遊網,MSC地中海郵輪,年假犒賞。（圖／MSC地中海郵輪提供）

▲MSC地中海郵輪榮耀號宛如一座海上城堡。

MSC地中海郵輪船隊共有22艘超現代郵輪，榮耀號承襲船隊的歐洲風格，於2019年下水，總長度315公尺，高65公尺，載客量達5,686人，有2,217間艙房以及多元娛樂設施，帶旅客體驗夢想中的海上假期。

▲▼七逗旅遊網,MSC地中海郵輪,年假犒賞。（圖／MSC地中海郵輪提供）

▲施華洛世奇水晶旋梯是熱門拍照場景。

MSC地中海郵輪榮耀號上，令人印象深刻的莫過於施華洛世奇水晶旋梯，由61,440顆Bling Bling水晶點綴，走在階梯上的每一步都閃亮耀眼。施華洛世奇水晶精緻的工藝，是時尚奢華的代表品牌之一，與MSC跨界合作，創造獨一無二的旅遊體驗。

▲▼七逗旅遊網,MSC地中海郵輪,年假犒賞。（圖／MSC地中海郵輪提供）

▲倫敦大劇院London Theatre精采節目深得旅客喜愛。

犒賞自己的旅程中，欣賞世界級精彩表演能放鬆心情。郵輪上倫敦大劇院London Theatre，每日演出經典百老匯音樂劇，音樂短劇說唱橋段、華麗的舞台效果、馬戲與雜技等，帶來全方位視聽饗宴。

▲▼七逗旅遊網,MSC地中海郵輪,年假犒賞。（圖／MSC地中海郵輪提供）

▲MSC榮耀號上配備有F1模擬賽車。

男士們夢想中的一級方程式賽車，可以在MSC榮耀號上體驗！船上配備F1模擬賽車，模擬出真實世界賽車場景，帶給旅客貼近真實的駕駛手感，對操作的要求也如同駕馭一部工廠賽車一般。坐上駕駛座，就能體驗加速、甩尾、高速過彎的極速快感。

▲▼七逗旅遊網,MSC地中海郵輪,年假犒賞。（圖／MSC地中海郵輪提供）

▲老船長酒吧的木質酒吧櫃檯、高腳椅，營造出英國傳統酒館氣氛。

酒吧，不只是單純買醉的地方，而是可以讓人打開心扉的所在。榮耀號上有許多酒吧供選擇，像是：道地英式風格老船長酒吧、現代感十足無極酒廊、充滿清新質感的氛圍酒廊（北）、亞利桑那酒吧等，等著大家來一起舉杯聊天、共享微醺氛圍。（禁止酒駕！飲酒過量，有礙健康）

▲▼七逗旅遊網,MSC地中海郵輪,年假犒賞。（圖／MSC地中海郵輪提供）

▲白色派對WHITE PARTY上的熱門音樂組曲讓氣氛HIGH翻全場。

郵輪上還會舉辦派對，像是令人印象深刻的白色派對WHITE PARTY，舞者們身著白色服裝全場熱舞，獲得無數喝采；旅客們也開心換上白色服飾，一起參加海上派對盛宴，跟著派對主持人和舞者們唱跳，世界各地流行音樂一首接一首，組曲熱力HIGH翻全場，讓大家欲罷不能。

◆推薦航程：
宮古、沖繩、石垣五日
12/8、12/16、12/20、1/1、1/5基隆出發
早鳥每房減5,000元

更多資訊：
https://msc-cruises.com.tw

 

關鍵字： 七逗旅遊網 MSC地中海郵輪 年假犒賞

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