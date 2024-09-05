茶の魔手大台北第2家插旗永和「9／7開幕」　店面臨近捷運頂溪站

▲茶の魔手大台北第2家插旗永和。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

手搖飲料南霸天「茶の魔手」繼今年3月開出慶城店後，大台北第2家門市插旗新北市永和區，9月7日開幕，全品項「買5送1」。

茶の魔手發跡台南，目前全台擁有近500家門市，光是台南門市就超過200家，在眾多鐵粉頻頻敲碗下，台北首店今年3月底開幕。經過5個月後，大台北第2家門市插旗新北市永和區，店面臨近捷運頂溪站（永和、仁愛T字路口），9月7日開始試營運，與慶城店一樣採用新一代PLUS萃取茶營運模式，使用平板操控出茶。

▲9月24日前，茶の魔手台南安中創始總店「純茶買2送1」、「國宴珍奶買3送1」。（圖／翻攝茶の魔手臉書粉專）

茶の魔手表示，招牌「台灣茗茶系列」所使用的茶葉，皆是與南投縣名間鄉在地茶農契作生產的「純正台灣茶」，透過與產地茶農契作及統一田間施作管理，來維持茶葉的高端品質與穩定產量。

此外，慶祝品牌31歲，茶の魔手安中創始總店9月24日前，推出「純茶買2送1」、「國宴珍奶買3送1」，純茶類皆開放品項任選，冰量、糖度也能自由選擇，但國宴珍奶固定「1分糖微冰」。

▲茶の魔手新北永和店菜單，點圖可放大。（圖／業者提供）

▲春陽茶事2大飲品限時買1送1。（圖／春陽茶事提供）

另外，春陽茶事至9月10日前祭出「2大飲品買1送1」限定優惠，品項有「甜杏凍烏龍」、「蜜桃紅茶」，只要透過Uber Eats下單即享優惠，限中杯、同品項，亦可加價升級大杯，詳細優惠內容依外送平台APP為主，數量有限、售完為止。

「甜杏凍烏龍」是以焙火烏龍作為基底，搭配手工熬煮甜杏凍，每一口都能喝到獨特杏仁香結合清甜茶味；「蜜桃紅茶」則是人氣飲品之一，細火慢熬的蜜桃果醬結合帶有熟成果香的春陽紅茶，果茶香十足。