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北市全新觀景台亮相！玻璃裝置超夢幻、樓梯變滑梯　還能賞飛機

▲觀山河濱公園的基6疏散門牽引道工程近日完工。（圖／臺北市政府工務局水利工程處）

▲觀山河濱公園的基6疏散門牽引道工程於7月18日完工。（圖／北市水利處提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

北市全新觀景台、滑梯亮相！觀山河濱公園的基6疏散門，牽引道工程近日完工，北市府打造全新的觀景台，一旁有玻璃磚裝置藝術，並將通往觀景台的樓梯變身約7.5公尺長的溜滑梯，由於鄰近松山機場，還能近距離感受飛機從頭上呼嘯而過。

▲觀山河濱公園的基6疏散門牽引道工程近日完工。（圖／臺北市政府工務局水利工程處）

▲通往觀景台的樓梯變身溜滑梯。

基6疏散門位於北市松山區觀山河濱公園內，水利處將老舊的牽引道全面翻修，並增設觀景台，開闊視野可俯瞰觀山河濱公園及四周風光，因此處位於松山機場附近，抬頭即可見掠過天空的飛機，勢必成為賞機新熱點。

▲觀山河濱公園的基6疏散門牽引道工程近日完工。（圖／臺北市政府工務局水利工程處）

▲▼因此處位於松山機場附近，抬頭即可見掠過天空的飛機；新設欄杆選用了柔和的米黃色，牽引道旁的基6綠地則設計成飛機跑道的造型。

▲觀山河濱公園的基6疏散門牽引道工程近日完工。（圖／臺北市政府工務局水利工程處）

值得一提的是，觀景台上新設置玻璃磚藝術裝置，透光的色澤，映襯藍天白雲，呈現浪漫氛圍。而新設欄杆選用了柔和的米黃色，營造出清爽風格，並增加有色玻璃裝置，讓整體視覺效果兼具現代感和藝術性。

▲觀山河濱公園的基6疏散門牽引道工程近日完工。（圖／臺北市政府工務局水利工程處）

▲觀景台上新設置玻璃磚藝術裝置，透光的色澤，映襯藍天白雲，呈現浪漫氛圍。

另外，通往觀景台的樓梯，也變身鮮黃色的滑梯，水利處指出，滑梯長度約7.5公尺，讓小孩盡情放電；牽引道旁的基6綠地則設計成飛機跑道的造型，可以在此跑跳玩耍，感受飛機起飛的震撼。不只基6疏散門，親子族還能就近去「蛙仔坑生態兒童遊戲場」，開啟另一趟小旅行。

▲觀山河濱公園的基6疏散門牽引道工程近日完工。（圖／臺北市政府工務局水利工程處）

▲觀山河濱公園內新增觀景台、滑梯和觀賞飛機景點。

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