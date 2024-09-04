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1人1250元起！全台「福華飯店熟齡優惠」一次看　溪頭館贈足浴桶

▲石門福華渡假飯店新房型開箱,趣你的樂園,石門福華渡假飯店,飯店客房,HOVII KITCHEN餐廳,戶外半露天泳池。（圖／記者彭懷玉攝）

▲石門福華渡假飯店半戶外泳池。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／綜合報導

帶爸媽、爺奶去放鬆一下，福華大飯店集團旗下各分店推出熟齡限定住房餐飲優惠，其中，60歲以上平日入住桃園石門福華渡假飯店，含早餐僅2,900元起，新竹館更只要2,499元起即可入住經典房型含早餐，每日限量3間。

▲石門福華渡假飯店坐擁山嵐湖景,新竹福華大飯店三溫暖設施,溪頭福華渡假飯店推出樂齡森活假期。（圖／福華大飯店提供）

▲石門福華渡假飯店坐擁山嵐湖景，入住一晚只要2,900元起。（圖／福華大飯店提供）

桃園石門福華渡假飯店2022年甫整修完工，推出「銀髮族住房專案」，年滿60歲以上平日入住標準雙人房，贈兩客自助式早餐，只要2,900元起，坐擁山嵐湖景是館內獨家賣點。B棟3樓規劃出近400坪「趣你的樂園」，囊括兒童電動車跑道、VR、Switch、美式手球桌、桌球等設施，2樓則有南洋風半露天溫水泳池。

▲石門福華渡假飯店坐擁山嵐湖景,新竹福華大飯店三溫暖設施,溪頭福華渡假飯店推出樂齡森活假期。（圖／福華大飯店提供）

▲新竹福華大飯店三溫暖設施。（圖／福華大飯店提供）

新竹福華大飯店因長年與伊甸基金會合作，推出「悠活樂齡」公益住房，平日雙人最低2,499元起即可入住經典房型，含麗香苑早餐2客，每日限量3間。此外，新竹福華9月至12月底推出「慢活．暖和」優惠專案，雙人入住高級雙床房贈便攜式足浴禮包（足浴桶+藥包）3,300元起，入秋微涼適合散步於新竹舊城區，平日更有機會升等豪華雙床房。

▲石門福華渡假飯店坐擁山嵐湖景,新竹福華大飯店三溫暖設施,溪頭福華渡假飯店推出樂齡森活假期。（圖／福華大飯店提供）

▲溪頭福華渡假飯店也推出樂齡森活假期。（圖／福華大飯店提供）

2021年初開幕、深受熟齡族喜愛的溪頭福華渡假飯店則推出「樂齡森活假期」，提供65歲以上高年級生專屬住宿優惠，專案內容含自助早、晚餐及溪頭自然教育園區門票，加碼贈送攜帶式足浴桶及泡腳包，客房內準備鹿谷在地青農友善種植茶葉，鳳凰樓雅致雙人客房5,988元起。

高雄福華大飯店則從即日起至12月30日，推出「熟齡時尚樂活遊」住房專案，訂房者本人60歲以上入住豪華雙人客房，平日只需3,299元起。每房贈麗香苑豐富自助早餐，也提供定時定點左營高鐵或美麗島捷運站接駁服務，在周日至周四入住還能享延後退房到下午2點禮遇，悠閒享受度假時光。

▲寒居酒店,BeGood餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）

▲寒居酒店大廳。（圖／記者彭懷玉攝）

另外，寒舍集團於即日起至9月30日推出「APP三周年慶典」歡慶三重奏活動，第一重祭出「美食滿額抽大獎」，凡至台北喜來登、寒舍艾美、礁溪寒沐及寒居酒店16間指定餐廳及酒吧用餐，單筆消費達3,000元以上，即可參加抽獎，最大獎價值高達近20萬元。第二重為參加「歡慶APP三歲生日」臉書活動，就有機會將五星住宿券帶回家。第三重則為超低折扣的限量「3折餐券」，9月11日下午3點正式開放搶購，最便宜300元有找。

關鍵字： 福華飯店 度假飯店 熟齡優惠 飯店優惠

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