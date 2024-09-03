到巴黎自助旅行推薦住哪一區？專家大推：最好住在市中心

▲專家推薦到巴黎玩最好住在市中心。（圖／布克文化提供）

文／里維Lévi（法國食尚作家）

我是個鮮少參加團體旅遊的人，從最早的航空公司地勤到來巴黎唸書，回到臺灣從事媒體工作等，我人生有大半的金錢時間都花在海外居住與自助旅行上面。對有些人來說，會覺得我的語言能力可以幫助我在獨自旅行上暢通無阻。其實也不盡然。我到了除了法語以外的歐洲國家，也就是跟大家差不多，靠英語不見得說得通。但，自己習慣面對旅行中的險阻，去哪裡旅行都很容易適應。

我在寫書之前，原本有打算跟臺灣某些旅行社合作帶巴黎深入團，結果看到的多半是「拉車」行程的規畫。就我個人近幾年來的觀察，其實大家愈來愈喜歡所謂的「深度」之旅。我在巴黎住的13區，有很多專賣東南亞行程的旅行社，最熱門的景點除了泰國就是印尼峇里島。法國人很愛深度旅行，在海邊放空晒太陽，頂多就是在峇里島的烏布或泰國某些景點了解一下當地的傳統文化。

臺灣的年輕人現在也愈來愈多人喜歡定點或深入了解一座美麗城市的文化，跟以往團體走馬看花的玩法很不相同。所以，去到某個城市之前，就會先做足功課，包括交通地鐵票怎麼買？景點怎麼搭地鐵過去？怎麼玩比較便宜？網路上的資料一堆、當地可以選擇的主題旅遊行程一堆、KOL介紹的行程一堆。

以我的經驗，我會建議來巴黎旅遊，儘量找市中心的旅館住。

巴黎曾經舉辦了五次世界萬國博覽會，而且為了因應國際觀光客的需求，在20世紀初就出現米其林綠色旅遊指南跟紅色餐飲住宿指南，甚至還有一張隨時在各大加油站都可以免費拿到的米其林汽車旅遊地圖。地圖上面鉅細靡遺的記載著各地的米其林評選餐宿資料提供駕駛人參考。不管是巴黎或是法國其他地區，如果你選擇自駕遊，都可以開得開心、吃住得愉快，連麥當勞都標在上面。

所以，像巴黎這樣一個旅遊觀光發展已經相當健全的城市，建議大家不妨把巴黎市區與郊區往返的車錢省下來，在巴黎市區選個不貴、乾淨的住宿小旅館，真的多半都很小，提供的早餐也很有趣。該有的都會有，包括法國麵包及可頌、布里歐之類的奶油麵包，還有優格、水煮蛋、果汁跟咖啡、茶，都是基本配備。房間可能隔音不好，也許要搭舊式的鐵框電梯，甚至有的要爬很多樓梯之類。

但這些過程不都是旅遊的樂趣嗎？對預算比較無上限的人來說，巴黎市區的高級五星級美麗飯店可說應有盡有，而且那種奢華頂級的服務，可說是你去一次就忘不了，一輩子心心念念。還有很多是打開窗戶就可以面對鐵塔吃法式早餐的飯店，你現在網上都可以搜尋得到，而且有英語介面可以提供資訊。飯店的英語也是必備的服務。

所以，我都覺得，在巴黎只要敢花錢，沒有得不到的享受。

住在巴黎的五星級飯店裡，你多的是購物資訊。比如，你入住麗池飯店，你可以在他們的花園下午茶裡，看到最近巴黎最流行的珠寶款式，還有各大精品流行的衣服樣式。當然，走出麗池飯店，香奈兒就在附近，聖奧諾黑街Rue Faubourg St.Honoré街上的精品店林立，愛馬仕Hermès也在附近。你可以從這頭慢慢逛到法國總統府愛麗榭宮那邊。沿途的櫥窗絕對精采，而且服務人員都很親切。

特別是當你買到大包小包時，我會建議，住附近的飯店，就可以把戰利品帶回旅館放。你想，如果你大買特買的時候，一想到還要搭地鐵轉車或回到郊區的旅館，那真的會大大減低了你的購買欲。

所以，我有一年帶家人去旅行，就幫他們訂了拉丁區的旅館，當我們在聖日耳曼德佩大道的精品店大買特買時，根本就不用擔心，三兩下就搬回旅館放，然後優優哉哉的去吃晚餐。

既然來到巴黎旅遊，就真的要選擇每天都美美出擊！在巴黎，什麼都不缺，就缺錢，只要有錢，就請帶好你的空箱到巴黎。

要各種美妝保養品，巴黎都有！要哪種風格的華服，巴黎也都有！適合拍出各種美照的風景，巴黎更是絕佳背景一堆。所以，千萬不要因為省一時沒想清楚的住宿費，而讓自己在來往車程的奔波中，黯淡了美麗的容顏。

住在巴黎市中心，每天可以睡飽飽，盛裝出擊！而且可以好好了解，每天認識這從市中心發展起來的世界浪漫之都，你最後算算，一定會比你住在郊區每天通車來得划算。所以，我特別在書中，告訴大家巴黎的發展史，從巴黎聖母院Notre-Dame de Paris所在的西堤島開始。然後，沿著瑪黑區、拉丁區，在中世紀就有的聖日耳曼德佩區（也是除了賽納河右岸的中央市場外，17世紀最有名的塞納河左岸市集）。

到羅浮宮、協和廣場、香榭大道、艾菲爾鐵塔等，必訪的盧森堡公園、杜樂麗花園，雖說巴黎東邊的凡仙森林Bois des Vincennes及西邊的布隆森林Bois de Boulogne都比前面的花園大，但我覺得那兩座森林公園的規畫真的不美。

郊區最美的，我個人覺得比較值得前往參觀的，就是西南邊的凡爾賽宮、北邊的香提利城堡Château de Chantilly、東南邊的楓丹白露宮跟森林，還有南邊的國璽公園Château de Sceaux。當然，這些地方也有比較適合前往的季節。

提利城堡的秋色連天也是一輩子都會記在心裡的美景。還有凡爾賽宮跟楓丹白露宮，建議一定要在風和日麗的天氣前往，才可以被它的金碧輝煌給震懾住！

本文取自布克文化出版－《巴黎啊，你為什麼叫巴黎：法國食尚作家里維帶你漫步巴黎，從塞納河、香榭大道、羅浮宮，到西堤島、蒙馬特、拱廊街、杜勒麗花園，以法式幽默訴說40個你所知道與不知道的巴黎》