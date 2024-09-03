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越南大叻必去「瘋狂屋」！打卡世界最怪童話建築　還能住一晚

▲▼越南大叻瘋狂屋，大叻奇怪屋，大叻瘋狂之家、越南大叻恆娥別墅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲越南山城「大叻」的代表景點「瘋狂屋（Crazy House）」，讓旅客可以自由穿梭其中，沒有固定路線，未知的探索吸引大批旅客前往。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／越南報導

越南近年已成為台灣最愛去的東南亞國家之一，若你已去過峴港、胡志明等一線城市、想要尋找更深度玩法，那就到法式山城「大叻」走一趟吧！在這座山城中隱藏一處景點「瘋狂屋（Crazy House）」，被列為是世界10大最奇怪建築，不但能參觀，甚至能住一晚，可是到當地必去景點。

▲▼越南大叻瘋狂屋，大叻奇怪屋，大叻瘋狂之家、越南大叻恆娥別墅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲大叻是位於海拔1500公尺高原處的山城。（圖／記者蔡玟君攝）

■大叻怎麼去？

大叻位於越南中部海拔1500公尺的高原，一年四季氣溫維持17到25度之間，法國殖民時期是熱門避暑勝地，因此城市中有許多建築仍保留法式風情。若從胡志明市搭機前往，約1小時內就能抵達，若從芽莊搭巴士，車程約4小時左右。

▲▼越南大叻瘋狂屋，大叻奇怪屋，大叻瘋狂之家、越南大叻恆娥別墅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼瘋狂屋希望利用建築與自然保持緊密連結，從入口到園區內都可看到大片綠意。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼越南大叻瘋狂屋，大叻奇怪屋，大叻瘋狂之家、越南大叻恆娥別墅。（圖／記者蔡玟君攝）

■必去景點瘋狂屋（Crazy House），有多瘋？

瘋狂屋有許多名字，有人叫它瘋狂之家，也有人稱為是「暗黑版童話屋」，而正式名稱是「恆娥別墅」。之所以名為「瘋狂屋」，是因為建築師打破傳統作法，利用自由的曲線和結構打造園區，想到哪蓋到哪，完全沒有固定風格。

唯一共通點是，建築師希望利用建築與自然保持緊密連結，因此從入口就可看到許多綠色藤蔓纏繞，在園內也可看到大量樹藤、葉片或樹幹等意象。

▲▼越南大叻瘋狂屋，大叻奇怪屋，大叻瘋狂之家、越南大叻恆娥別墅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼瘋狂屋的特色就是沒有固定參觀路線，每一個轉彎都有無限種探索可能。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼越南大叻瘋狂屋，大叻奇怪屋，大叻瘋狂之家、越南大叻恆娥別墅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼越南大叻瘋狂屋，大叻奇怪屋，大叻瘋狂之家、越南大叻恆娥別墅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼園內建築完全沒有統一風格，又被列為世界10大最奇怪建築。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼越南大叻瘋狂屋，大叻奇怪屋，大叻瘋狂之家、越南大叻恆娥別墅。（圖／記者蔡玟君攝）

瘋狂屋另一亮點就是「沒有固定參觀動線」，如上述建築師想到哪蓋到哪，每一處連結的建築都是開放空間，以橋樑、層層疊疊的樓梯串連，有時你會發現走著走著就來到屋頂，從制高點遠眺大叻山城，或突然就爬上一次僅能容1個人通過、懸空橫越3層樓高的樓梯，挑戰自己的膽量，或從一個洞穴轉彎，就僅能從高低落差極大的階梯慢慢往下爬，讓許多旅客邊爬邊喊「真的很瘋！」

▲▼越南大叻瘋狂屋，大叻奇怪屋，大叻瘋狂之家、越南大叻恆娥別墅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲瘋狂屋也有客房能實際入住。（圖／記者蔡玟君攝）

■瘋狂屋也是間怪奇旅社

這裡不只開放旅客探索，更能實際入住，10多個房間隱藏在建築各個角落，很難說他們位於幾層樓，獨特設計也被許多旅客譽為是「一生必住一次的怪奇旅社」。

客房均擁有獨立衛浴，甚至有些房型有自己的樹洞座位區，但由於大叻一年四季涼爽，入夜後甚至需要穿外套，因此這裡的客房也沒有冷氣、更沒有提供餐點，不過走出門，路上就有許多選擇。

入住這裡的有趣之處就是能欣賞夜晚的瘋狂屋樣貌。入夜後，園區內點上燈光，增添一種白天沒有的魔幻感，當然若在意隔音的旅客，這裡可能就較不適合你。

▲▼越南大叻瘋狂屋，大叻奇怪屋，大叻瘋狂之家、越南大叻恆娥別墅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼來大叻若沒有去瘋狂屋，可說是白去一趟。在制高點處找好角度，也可以拍網美照。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼越南大叻瘋狂屋，大叻奇怪屋，大叻瘋狂之家、越南大叻恆娥別墅。（圖／記者蔡玟君攝）

目前台灣旅行社業者如「可樂旅遊」就推出芽莊加大叻的團體行程，從東方馬爾地夫的芽莊海線城市，一路玩到法式山城，讓旅客享受深度的山海探索之旅。到大叻除了安排參觀瘋狂屋，還會到達坦拉瀑布玩全亞洲最長過山車，刺激穿梭在山林間，可是現在不可錯過的越南新興玩法。

關鍵字： 越南旅遊 大叻 大叻旅遊 亞洲旅遊 國外特色系列 瘋狂屋

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