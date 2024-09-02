住淡水飯店贈「專車旅行」！賞千手觀音、珊瑚貝殼廟　1人就成行

▲三天兩夜專案提供2,000元餐飲抵用金，可到「滬尾之星」折抵。（圖／淡水將捷金鬱金香酒店提供）



記者彭懷玉／綜合報導

暑假過去，人潮不再爆量，是時候放慢腳步玩淡水、三芝。就有飯店業者祭出平日入住不限天數，贈「淡水小旅行」乙次，秋季路線包含賞金氏世界紀錄「千手千眼觀世音菩薩坐佛聖像」，以及石門「珊瑚貝殼廟」，以及漁人碼頭或是三芝芝蘭公園，建議三天前訂房時預約。

淡水將捷金鬱金香酒店即日起至11月30日祭出「秋季饗樂假期」三天兩夜專案，包含二日早餐、望高樓「星巴克咖啡服務」指定飲品兩杯及小食，再贈餐飲抵用券2,000元，可到河畔餐廳或滬尾之星折抵消費；若入住高級客房及以上房型，加碼招待第三位免費入住，並加贈兩日早餐各乙客。雙人入住一泊三食6,380元起、三天兩夜10,588元起。

▲全球最大鋼製雕塑「淡水‧千手千眼觀世音菩薩」聖像。（圖／台北新藝術博覽會提供）



業者指出，不論入住幾天，皆贈周一至周五「淡水小旅行」乙次，將由專人專車接送到淡水知名景點遊玩，秋季路線包含「緣道觀音廟」，可以觀賞金氏世界紀錄「最大鋼製雕塑」的「千手千眼觀世音菩薩坐佛聖像」，或是前往宛如海底龍宮的「珊瑚貝殼廟」（實際路線依照現場狀況為準) ，另也保留常態景點漁人碼頭或三芝芝蘭公園等，免開車也能玩得愜意。

▲珊瑚貝殼廟今年初從三芝遷到石門，若從淡水將捷金鬱金香酒店出發，車程約3、40分鐘。（圖／記者彭懷玉攝）



業者指出，小旅行會根據季節調整，一趟行程約2.5小時，只要有一人報名就能成行，上限是18人，若包在「秋季饗樂假期」專案裡就不用另外收費，如果專案沒有附贈小旅行欲加購，一個人收400元，需在入住日前三天確認。