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Mister Donut「統一布丁甜甜圈」來了！超Q棒棒糖造型也回歸

▲▼「Mister Donut X 統一布丁」聯名。（圖／記者蕭筠攝）

▲「Mister Donut X 統一布丁」聯名了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

歡慶20周年！人氣甜甜圈品牌「Mister Donut」驚喜攜手全民甜點「統一布丁」，一口氣推出6款聯名甜甜圈，以及2款加了整顆布丁的現作飲品，甜蜜滋味大人、小孩都會愛；還有超Q「棒棒糖甜甜圈」也同步回歸，9月3日起於全門市開賣。

▲▼「Mister Donut X 統一布丁」聯名。（圖／記者蕭筠攝）

▲必吃統一布丁蜜糖歐菲香及統一布丁雙色波堤。

▲▼「Mister Donut X 統一布丁」聯名。（圖／記者蕭筠攝）

▲「20週年布丁巧貝」內餡塞滿特調布丁鮮奶油。

「Mister Donut X 統一布丁」推出6款限定甜甜圈，「統一布丁蜜糖歐菲香」把酥脆歐菲香加入統一布丁打造成布丁歐菲香，接著裹上糖漿，再淋上些許焦糖增添風味，香氣十足，售價45元。

「20週年布丁巧貝」則選用鬆軟巧貝搭配特調布丁鮮奶油，表面再裹上統一布丁可可沾醬，並撒上苦甜可可粉，一顆就能吃到奶香、可可滋味，售價55元，還有一款「統一布丁歐菲香」，售價50元。

▲▼「Mister Donut X 統一布丁」聯名。（圖／記者蕭筠攝）

▲統一布丁聯名甜甜圈還有超Q聯名包裝。

Q彈波堤也有布丁口味，把波堤麵糰添入統一布丁變身成布丁波堤，其中，「統一布丁波堤」選用整顆布丁波堤裹滿布丁可可沾醬，並淋上焦糖可可醬，售價45元。

「統一布丁雙色波堤」把布丁波堤半邊個別裹上布丁可可沾醬、焦糖可可沾醬，售價45元；「統一布丁蜜糖波堤」則以布丁波堤裹上薄薄一層布丁蜜糖糖漿，甜蜜爆表，售價42元。

▲▼「Mister Donut X 統一布丁」聯名。（圖／記者蕭筠攝）

▲2款現做飲品皆加入整顆布丁。

加碼喝2款加入整顆布丁的現做飲品，「統一布丁煉乳冰沙」是以煉乳冰沙作為基底，加入整顆布丁並淋上些許焦糖醬，一口就能秒回童年；「統一布丁焦糖伯爵鮮奶茶」則以瑞穗鮮乳結合伯爵茶打造成特調伯爵鮮奶茶，並加入焦糖醬，最後配上整顆布丁，售價皆為99元。

▲▼「Mister Donut X 統一布丁」聯名。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼棒棒糖甜甜圈睽違多年再回歸。

▲▼「Mister Donut X 統一布丁」聯名。（圖／記者蕭筠攝）

除外，因應周年慶睽違多年再推出4款棒棒糖甜甜圈「可可棒棒糖」、「草莓棒棒糖」、「焦糖棒棒糖」、「優格棒棒糖」，把甜甜圈縮小後變身成手拿棒棒糖造型，可愛到不行，售價皆為39元。

以上聯名品項將於9月3日起在全門市開賣，至9月8日前甜甜圈可享「買5送2」或「買6送3」，須含一款指定商品；至9月13日前統一布丁飲品則可享「第2杯20元」優惠；至10月13日前棒棒糖甜甜圈也有「任2件特價60元」優惠。

▲▼「Mister Donut X 統一布丁」聯名。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼9月3日起還有周邊小物等蒐集。

▲▼「Mister Donut X 統一布丁」聯名。（圖／記者蕭筠攝）

9月3日起同步推出一系列紀念周邊，有「20週年紀念自動充氣氣球」共2款，加購價29元，單筆限購3組；「波堤獅公仔」的波堤圈可拿下、尾巴可伸縮，「法蘭奇咩咩公仔」的頭可以360度轉動，通通可愛到不行，消費滿100元即可用129元加購，各品項單筆交易限加購3個，各門市數量有限、售完為止；還有「20週年紀念背板」，消費滿100元即可用89元加購。

▲▼beard papa’s泰式奶茶泡芙回歸。（圖／beard papa’s提供）

▲beard papa’s超人氣泰奶泡芙回來了。（圖／beard papa’s提供，下同）

另，日系泡芙專賣店「beard papa’s」9月則推出重磅回歸的「泰式奶茶泡芙」，選用泰式奶茶拌入經典卡士達醬中，調配出獨特「泰式奶茶卡士達內餡」，重現泰奶的濃厚風味，茶香、奶香十足，且開放搭配日式泡芙、黑日式泡芙、菠蘿泡芙、mini泡芙及杏仁棒棒等5種派皮，售價75元起，即日起至9月30日限時開賣，售完為止。

▲▼beard papa’s泰式奶茶泡芙回歸。（圖／beard papa’s提供）

▲杏仁棒棒泡芙同步回歸。

9月更把人氣派皮「杏仁棒棒」搬出來，有著酥鬆口感的長條型派皮，撒上滿滿香又脆的杏仁角，香氣滿滿更增添咀嚼感，無論搭配經典香草口味或泰式奶茶口味通通沒問題，提醒微風台北車站店、台中高鐵站店無販售此派皮。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 Mister Donut 統一布丁 beard papa’s

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