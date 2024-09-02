「99旅遊節」下殺39折！釜山機票3465元起　免2千住國內設計旅店

▲今年6月新開幕的釜山「L7 海雲台」，除了擁有震撼景緻，頂樓絕美泳池也是一大特色，每晚含稅3,120元起。（圖／易遊網提供）

記者彭懷玉／綜合報導

又有機票、國內外行程好康！易遊網即日起至9月9日推出「99旅遊節」線上旅展，國內外旅遊商品全面下殺39折起。其中，搭釜山航空來回未稅3,465元起（含稅約5,100元左右）；「韓國首爾4日團」6,899元起，比單買機票還便宜。

▲日本沖繩瀨長島夕陽。（圖／記者彭懷玉攝）

機票優惠

「99旅遊節」線上旅展囊括機票、機加酒、國外團體行程。其中，長榮航空祭出指定航線76折起的限時優惠，飛沖繩來回含稅最低9,770元起、飛首爾來回含稅8,781元起；中國國際航空9大熱門航點下殺86折起，飛上海來回含稅7,200元起、菲律賓航空飛長灘島來回含稅6,900元起。小資族玩韓國，搭釜山航空來回未稅3,465元起、德威航空台灣出發全航線最低79折起，飛大邱來回含稅6,300元起。

▲易遊網即日起至9月9日推出「99旅遊節」線上旅展。（圖／易遊網提供）※點圖放大

機加酒自由行、票券買一送一

搭乘大灣區航空，到香港玩3天2夜，入住「香港銅鑼灣皇悅酒店」，每人含稅7,516元起。另有日本玩樂票券獨家好康買一送一，像是可以任選3個熱門設施的「岡山樂享周遊券」、療癒行程「箱根景點一日遊」、賞景必備「京都賞楓一日遊」等，以及高CP值的「2025大阪萬博門票」限量8折、日本7天eSIM網卡限時99元，以及買指定關西JR PASS每人再送5GB網卡。

▲「日本關西5日團」祭出小資跟團價，每人最低免1萬9千元就能暢玩熱門景點。（圖／易遊網提供）

出國團體遊

想放空跟團，「韓國首爾4日團」走訪愛寶樂園、松島中央公園、水原星空圖書館等景點，每人含稅6,899元起，比單買機票還便宜；「日本關西5日團」祭出小資跟團價，每人最低免1萬9千元就能暢玩環球影城、前往伏見稻荷大社、奈良公園等地；「日本東京5日團」走訪豐洲千客萬來，同時享受溫泉與美食，兩人同行再享每人現減2千，每人含稅19,700元起；旅客赴泰免簽延長，推薦「泰國曼谷芭達雅5日」搭乘中華航空，行程可體驗專屬快艇、水上活動，每人含稅19,900元起。

郵輪早鳥省6千元

「MSC地中海郵輪 榮耀號」明年航程已開放預購，共有4-6天沖繩、石垣島、鹿兒島等組合可選擇，10月31日前訂購，再享早鳥最高省6千元，每人最低只要18,900元起。

▲「環島之星夢想號-迪士尼主題列車」。（圖／記者彭懷玉攝）

國內交通、住宿

「環島之星夢想號」推出東、西部環島列車套票只要999元，99旅遊節期間每日限量2席。至於想在國內度假也很省，精選高CP值設計風格飯店，每晚最低免2千就住得到，鄰近勤美商圈、審計新村的「草悟道文旅」，祭出全房型含早餐限時下殺、指定房型免費升等，每晚含稅1,368元起；擁有法式簡約風格的「唯二設計文旅」全房型下殺65折起，每晚含稅1,189元起。此外，網友高評價的五星級「高雄晶英國際行館」，每晚含稅8,509元起，旅遊節期間加9元可享第三人免費入住。

▲五星級「高雄晶英國際行館」每晚含稅8,509元起，旅遊節期間加9元可享第三人免費入住。（圖／易遊網提供）

被譽為台東最美度假溫泉飯店「池上日暉國際渡假村」全房型打9折，再現減999元，每晚含稅4,401元起；距離墾丁大街僅10分鐘的五星級飯店「墾丁凱撒大飯店」每晚含稅6,598元起，優惠期間享加9元升等房型、加999元贈孩童入住。即日起至9月9日訂購高鐵假期，不僅可免費獲贈一晚住宿，再享訂單結帳金額9折優惠，每單最高折抵800元。

國外訂房

五星級「京都高瀨川休雷克蓋特飯店」祭出指定日下殺49折起，每晚含稅3,090元起；步行2分鐘即可達環球影城的大阪「京阪環球塔酒店」，限時59折起，每晚含稅5,290元起；今年6月新開幕的釜山「L7 海雲台」，除了擁有震撼景緻，頂樓絕美泳池也是一大特色，每晚含稅3,120元起；地理位置優越的曼谷「UHG拉差貼威四分之一飯店」，客房設計以柔和色調為主，整體呈現時髦、和諧風格，限時4折起，每晚含稅2,029元起。

▲雄獅旅遊推薦四大冬遊提案，包含世界第一高樓杜拜哈里發塔、北海道破冰船免4萬、平昌冬奧指定的海雲度假村滑雪場、摩洛哥德吉瑪廣場夜市、歐洲聖誕市集。（圖／雄獅旅遊提供）

另外，雄獅旅遊也推薦四大冬遊提案，包含北海道破冰船免4萬、遊法國「歐洲聖誕市集」每人72,900元起，若想待在台灣，保證入住2024年新啟用武陵富野渡假村，或2023年重新裝修的福壽山國民賓館，每人5,799元起。現在下訂冬季團體旅遊行程，優惠最高可現折4,500元。

▲福壽山農場楓況。(圖／取自福壽山農場臉書）

其中，武陵與福壽山農場高山楓紅吸引各地旅人前來，雄獅保證入住2024年新啟用武陵富野渡假村，或2023年重新裝修完成的福壽山國民賓館，每人5,799元起；或騎乘單車尋覓金色高粱田、橫跨金門大橋，感受季節限定的紅色浪漫。此外，秋冬是適合泡湯的季節，在草嶺古道健走後，大啖美味海鮮燒烤補充體力，在溫泉飯店放鬆身心。若想在台灣迎新年，則推薦參加花蓮跨年演唱會，以及到三仙台迎第一道曙光。