▲唐宮結束試營運，蒙古烤肉+火鍋吃到飽調漲62-102元。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台北市知名蒙古烤肉餐廳「唐宮」7月底復活，經過1個多月試營運後，9月1日正式開幕，平日午餐調漲102元，晚餐及假日調漲62元。

台北市松江路上知名餐廳「唐宮蒙古烤肉涮羊肉」，2021年疑因店內的油煙管起火，導致2樓餐廳失火，所幸無人傷亡，但也讓唐宮就此停業。經過2年多的沉寂，餐廳原址7月底開始試營運，馬上吸引老客人回籠，目前9月底線上訂位全滿，想吃只能現場候位。

▲唐宮新增一個只吃蒙古烤肉方案，每人660元 。（圖／記者黃士原攝）

經過一個多月試營運，唐宮9月1日正式開幕，同時也調漲餐費，平日午餐每人從558元調漲至660元；晚餐及假日從698元調漲至760元，另多了一個只吃蒙古烤肉方案，每人660元。以上均須加10%服務費。

▲唐宮師傅正在製作燒餅。（圖／記者黃士原攝）

重新開幕的唐宮一樣主打蒙古烤肉+酸菜白肉鍋吃到飽。烤肉餐檯上有雞肉、鹿肉、鴨肉、豬肉、羊肉及牛肉可無限取用，可搭配10種蔬菜與醬料，裝滿一碗後，交給師傅在大型鐵板上現炒。此外，唐宮必吃美食「燒餅」一同回歸，剖開後不管是放蒙古烤肉還是火鍋涮羊肉，夾起來一口塞入，都非常美味。

▲大戈壁蒙古烤6月插旗西門町。（圖／取自大戈壁蒙古烤肉臉書）

另外，大戈壁是台北少數僅存的蒙古烤肉餐廳之一，主打429元起吃到飽，而且還有麻辣鍋、酸白菜鍋，以及無限供應的自助吧。看好西門商圈人潮，西門店已在6月中旬開幕，地點就在大世界商業大樓，成為詹記麻辣鍋的新鄰居，餐價則是499元起。