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日本東北5大賞楓地！鳴子峽100米溪谷滿是楓紅　弘前城賞千棵紅葉

▲▼宮城縣鳴子峽，宮城賞楓景點。（圖／JR東日本提供）

▲宮城縣代表賞楓景點之一就是鳴子峽。（圖／JR東日本提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

下半年赴日旅遊最受旅客期待的就是賞楓季，日本東北地區的賞楓季節約從10月下旬開跑，加上台灣直飛東北的航班越來越多，想要到當地賞楓也日趨便利。JR東日本就推薦日本東北地區必去賞楓景點，搭配JR PASS，就能盡情暢遊東北。

1.宮城縣　鳴子峽

從鳴子溫泉站搭計程車約10分鐘，即可到東北首屈一指的楓紅名勝「鳴子峽」。這裡必看景觀就是深達100公尺的溪谷懸崖上蓋滿紅黃交錯的楓林，是不是還有電車行駛而過，鐵橋、電車與楓紅相映，成為東北地區秋天必看風景。

▲▼岩手縣中尊寺，岩手賞楓，岩手旅遊。（圖／JR東日本提供）

▲岩手縣中尊寺是世界遺產，也是東北地區最代表的賞楓景點之一。

2.岩手縣　中尊寺

中尊寺已被列為世界遺產，是一之關市的代表賞楓名所，境內的「金色堂」不僅極巨歷史價值，每到秋天來臨時，周邊林蔭染上紅、橘、黃漸層色彩，頗有詩意。

▲▼秋田角館武家屋敷通紅葉，角館武家屋敷通楓葉，角館武家屋敷通賞楓，秋田賞楓。（圖／取自免費圖庫Photo AC）

▲秋田角館武家屋敷通紅葉美景。（圖／取自免費圖庫Photo AC）

3.秋田縣　角館武家屋敷通、田澤湖

角館武家屋敷通春天是賞櫻勝地，秋天時也是絕美的賞楓景點，400年的武士宅邸與街道，高聳的楓樹探出黑牆外，形成火紅的楓葉隧道，同樣吸引人搶拍；旅客可以順遊日本最深的湖泊「田澤湖」，遠眺綿延山林染上秋色的景緻。

▲▼青森賞楓，青森弘前城菊與紅葉祭，青森弘前城賞楓。（圖／JR東日本提供）

▲青森弘前城菊與紅葉祭。

4.青森縣　弘前

弘前城是青森縣代表地標，不僅擁有讓人讚嘆的粉櫻美景，到秋天時，園內有約1000棵楓樹能欣賞，每年賞楓季節來臨，弘前城也會舉辦菊與紅葉祭，入夜後也有夜間點燈，開放旅客入內欣賞。

▲▼青森縣奧入瀨溪流，奧入瀨溪流賞楓，青森賞楓景點，青森縣賞楓景點。（圖／JR東日本提供）

▲奧入瀨溪流入秋又是另一種風情。

5.青森縣　奧入瀨溪流

提到青森縣代表的賞楓景點，就一定要到「奧入瀨溪流」走一趟。奧入瀨溪流全長14公里，在廣大的流域中，可以看到高低錯落的楓紅和溪流、瀑布、岩石所組成的夢幻美景。在健行賞楓之後，就到奧入瀨溪流中的溫泉旅宿住上一晚，享受在溪林中泡湯休憩的愜意時光。

▲▼BICCAMERA優惠券。（圖／業者提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 賞楓旅遊 日本旅遊 國外特色系列 日本東北旅遊 東北旅遊 亞洲旅遊

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