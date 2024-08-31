▲想要前往珍珠島，最推薦的交通方式就是搭海上纜車。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／越南報導

越南已成為台灣人最愛去的東南亞國家，而今年最推薦的新興目的地就是「芽莊」了！來芽莊除了看越南最美海岸，必去景點就是一海之隔的「珍珠島（Vinpearl Land）」。旅客可以搭乘海上纜車直達這座彩色童話島，盡情玩珍珠樂園、水上樂園，再入住島上度假村一晚，隔天在無敵海景和陽光中醒來，才算不虛此行。

▲▼芽莊珍珠島海上纜車曾是世界最長跨海纜車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲若有住在珍珠島上飯店，則可以搭快艇。（圖／記者蔡玟君攝）

■珍珠島交通方式

前往珍珠島有海上纜車和船艇2種方式，若是當日來回、沒有入住島上飯店，就只能搭乘海上纜車。這座跨海纜車全長超過3300公尺，曾是世界最長跨海纜車，後被富國島跨海纜車超越。若有入住島上飯店，則可以搭乘快艇前往，還有專人會將行李協助送到飯店內。

▲▼芽莊珍珠島珍珠樂園VinWonders。（圖／記者蔡玟君攝）

■珍珠島上必玩「珍珠樂園（Vinwonders）」

珍珠島上最主要的景點就是珍珠樂園（Vinwonders）。珍珠樂園分為6大區域，包括水上樂園、冒險樂園、動物園、植物園、綜合遊樂設施，甚至有世界前10大摩天輪。

▲島上摩天輪是世界前10大摩天輪之一。（圖／記者蔡玟君攝）

▲珍珠島水上樂園。（圖／記者蔡玟君攝）

冒險樂園沿山而建，有雲霄飛車、旋轉木馬、摩天輪、空中滑索、過山車等多樣化遊樂設施，還有童話城堡、放大版植物與森林造景，大人小孩都能盡情拍照與玩樂。水上樂園則有超多刺激又好玩的水上設施，39條不同長度、坡度的滑水道與漂漂河，還能到私人沙灘玩水上活動，又被稱為「越南版迪士尼樂園」。

▲▼珍珠島最新開幕的「珍珠港」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲樂園前廣場是看海賞景、拍照的必去地點。（圖／記者蔡玟君攝）

■珍珠島最新「珍珠港」

珍珠港是島上最新結合購物、美食、按摩、娛樂、賞景看海的區域，整體建築宛如一座彩虹童話小鎮，繽紛色彩和歐式建築，每一個角落都能盡情拍照。同時在珍珠樂園入口前的廣場處，更是欣賞海景、夕陽的最佳拍照去處，還有珍珠島代表大型標誌，是島上地標之一。

▲▼芽莊竹島萬豪度假村及水療中心。（圖／記者蔡玟君攝）

■珍珠島必住飯店「芽莊竹島萬豪度假村及水療中心」

「芽莊竹島萬豪度假村及水療中心」是萬豪在芽莊最大規模的酒店，獨享私人海灘和絕美海岸線景觀，若是入住海景客房，在私人陽台就能欣賞無敵海景與欣賞日升日落，度假村也有私人Villa，四周綠意環抱，帶給旅人具安全私密感和愜意度假氛圍。

▲芽莊竹島萬豪度假村及水療中心海景客房。（圖／記者蔡玟君攝）

▲也有私人Villa。（圖／記者蔡玟君攝）

▲還有私人沙灘。（圖／記者蔡玟君攝）

度假村設有專屬接駁車可載旅客前往搭乘纜車與快艇的碼頭、樂園或珍珠港，或旅客也可待在度假村內，享受3D高爾夫球室、網球場、健身房、SPA等設施，還有戶外純白海景泳池能盡情戲水。

現在若想到芽莊旅遊，台灣旅行業者「可樂旅遊」就推出芽莊5日和6日團體行程，5日玩芽莊和胡志明，包括到珍珠島樂園、空中酒吧、泥漿溫泉，還能體驗熱石按摩，再到胡志明走訪咖啡公寓、百年郵政郵局、粉紅教堂等景點；或一次玩芽莊與法式山城，每人團費3萬3888元起。