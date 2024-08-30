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國慶煙火在雲林9／13搶先看「10分鐘試放」　11個最佳觀賞地點曝

▲▼2022國慶煙火試放美照曝光。（圖／翻攝嘉義縣長翁章梁臉書專頁）

▲每年國慶煙火都會選擇不同城市，2024國慶煙火選在雲林施放。上圖為2022國慶煙火在嘉義。（圖／翻攝嘉義縣長翁章梁臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

2024國慶煙火將在10月10日當天於雲林虎尾高鐵特定區施放，雲林縣政府更規劃在9月13日當天舉辦「國慶煙火搶先看」，當天晚上8點施放5至10分鐘煙火。此外，雲林縣政府也公布11個推薦看煙火景點，讓旅客能提前規劃。

今年國慶煙火施放地訂為雲林虎尾高鐵特定區，10月10日當天晚上8點，將施放長達40分鐘、約3萬發煙火慶祝這一天。雲林縣政府也規劃將在9月13日當天進行10分鐘試放，以測試最佳視野及舞台方向。

▲2024國慶焰火在雲林，活動整體規劃為三區，高鐵雲林站月台即可觀賞。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲從高鐵雲林站月台即可觀賞煙火。（圖／記者蔡佩旻攝）

考量到朝聖煙火的人潮眾多，活動當日會進行交通疏運管制，民眾可利用高鐵、台鐵等交通，鄰近縣市如斗六、斗南也會進行人潮疏散。

雲林縣政府也推薦11個看煙火推薦地點，包括主場地雲林虎尾高鐵特定區，還有新虎尾壘球場、墾地社區活動中心、虎尾中科園區入口意象處、三和國小、虎興北路堤防、吳厝國小、持法媽祖宮、虎尾夜市、拯民國小、崇德國中。

配合今年國慶煙火在雲林，縣府自9月底開始至11月規劃「雲林國際偶戲節」、「 西螺大橋藝陣文化祭」、「雲林國際農業機械暨資材展暨中台灣農業行銷展售會」、「台灣咖啡節」、「雲林滷肉飯節」等一連串精彩活動，邀請大家一起來雲林享受光輝十月的歡慶氣氛，延續到年底。

關鍵字： 國慶煙火 2024國慶煙火 雲林旅遊 雲林縣

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