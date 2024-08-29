出示用餐照88折！頂鮮台南擔仔麵周年慶　身分證中2碼還有好康禮

▲頂鮮台南擔仔麵。（圖／取自頂鮮台南擔仔麵臉書）

記者黃士原／台北報導

主打活海鮮料理的「頂鮮台南擔仔麵」慶祝25周年，9月1日至9月30日推出三重優惠，除了用出示過往用餐照片可享88折，身分證有2或5，加購處女蟳特價999元，分享臉書指定貼文就有機會免費吃脆皮雞。

▲只要身分證字號有2或5，即可以用999元優惠價加購處女蟳。（圖／頂鮮台南擔仔麵提供）

曾獲得「2023年經濟部當代台菜十大年度餐廳」的頂鮮台南擔仔麵，慶祝25周年，9月1日至9月30日推出三重優惠。第一重「感恩禮」回饋老客戶，只要主動出示過往用餐照片，不論是實體、數位或社群平台發文照片，內用可享88折優惠，限2桌（含）以下，服務費10％另計。

▲只要分享臉書指定貼文，便有機會免費品嚐招牌龍江脆皮雞。（圖／頂鮮台南擔仔麵提供）

第二重「好康禮」為處女蟳加購優惠價，只要身分證字號有2或5，即可以用999元優惠價加購處女蟳，享用飽滿豐厚蟳膏與新鮮蟹肉，此優惠每人低消800元，限加購1隻（需於2天前預訂）。第三重是「分享禮」，只要分享臉書指定貼文，便有機會免費品嚐招牌龍江脆皮雞。

▲馬辣集團旗下10大品牌推出感謝祭。（圖／馬辣集團提供）

另外，慶祝新馬辣Plus拿下「2024台中鍋烤節全台雙冠王」，集團旗下10大品牌推出感謝祭，9月10日至9月12日，2位成人以上提前1天預約，並告知參加「台中鍋烤節全台雙冠王」活動，到馬辣、新馬辣、新馬辣Plus、涮樂和牛、熊一燒肉、夯下去等吃到飽品牌，消費指定套餐，每桌滿2人贈送1張「平日4人同行1人免費招待券」，可於10月非例假日使用。

問鼎、肉之間、狗一下日料居酒屋，則祭出「滿2000送1000」優惠活動，只要單筆消費滿2000元，就送1000元抵用券（面額500元2張），金額越高，贈送張數越多。抵用券可在10月非例假日使用。