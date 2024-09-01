ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

腳下8km就是岩漿！親揭陽明山「火山爆裂口」秘境　北市搭車就到

▲竹子湖「田間美術館」藝術小旅行正式展開,竹子湖景點,小油坑橋能就近欣賞到火山爆裂口,黑森林,大梯田花卉生態農園,故鄉金針花農園。（圖／記者彭懷玉攝）

▲陽明山竹子湖能就近一睹火山爆裂口，小油坑冒著蒸騰煙霧，時而飄散出硫磺氣味術。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

不用遠赴北海道登別市，陽明山竹子湖能就近一睹火山爆裂口，小油坑冒著蒸騰煙霧，時而飄散出硫磺氣味，而在我們腳底下約8公里處，就是滾滾岩漿，如此難得的景緻，距離北市僅半小時車程就到。

▲竹子湖「田間美術館」藝術小旅行正式展開,竹子湖景點,小油坑橋能就近欣賞到火山爆裂口,黑森林,大梯田花卉生態農園,故鄉金針花農園。（圖／記者彭懷玉攝）

▲因火山小油坑範圍一直擴大，居民和政府聲請蓋「小油坑橋」，可遙望大屯山、竹子湖鄉村景緻。（圖／記者彭懷玉攝）

在財福海芋田第四代盧品方引路下，一行人來到「小油坑橋」，這裡是大屯火山群中，最能感受到火山生命氣息的秘境。除了富含硫磺結晶，還能聽見小油坑噴氣孔的爆裂聲，崩塌地形又稱之為「爆裂口」，目前硫氣噴發活動頗為頻繁，遙望去即能感受其磅礡、壯觀的氣勢。

▲財福海芋田盧品方介紹大屯火山群,小油坑橋附近還能看到雙扇蕨。（圖／記者彭懷玉攝）

▲竹子湖在火山第二次爆裂時形成，清代時期即有漢人移居開墾；除了小油坑，還有小觀音山的大凹崁可賞火山地質，旅客需提前向陽管處申請才能進入。（圖／記者彭懷玉攝）

▲財福海芋田盧品方介紹大屯火山群,小油坑橋附近還能看到雙扇蕨。（圖／記者彭懷玉攝）

▲腳底下約8公里處，就是滾滾岩漿，底下岩漿每18分鐘心跳一次；世界各地火山國家公園的作物不同。（圖／記者彭懷玉攝）

盧品方介紹，小油坑還冒著白煙代表有豐沛地下水，若冒黑煙就需特別注意，像是過去曾遇到乾旱，就讓附近居民十分擔心火山的脈動。「底下岩漿每18分鐘心跳一次，若真遇到大規模噴發，遠到北新莊三芝、士林、北投一帶都難逃，不過我們沒在怕的，因為逃也沒用啊。」盧品方氣定神閒地說。

▲竹子湖「田間美術館」藝術小旅行正式展開,竹子湖景點,小油坑橋能就近欣賞到火山爆裂口,黑森林,大梯田花卉生態農園,故鄉金針花農園。（圖／記者彭懷玉攝）

▲財福海芋田盧品方推廣竹子湖不遺餘力。（圖／記者彭懷玉攝）

小油坑對外開放參觀，不過大油坑是不能讓遊客進入的。盧品方說，阿公那代會到大油坑採硫磺，但過程中不能有任何喘氣，否則肺部會受到感染，之所以有此需求，是由於戰爭需硫磺做炸藥，且報酬較一般工作高出許多，先民紛紛冒著危險投入採硫磺之列。

▲財福海芋田盧品方介紹大屯火山群,小油坑橋附近還能看到雙扇蕨。（圖／記者彭懷玉攝）

▲小油坑橋附近還能看到淡蘭古道標誌「雙扇蕨」。（圖／記者彭懷玉攝）

實際上，火山同時孕育出肥沃土壤，綜觀世界用途均不同。盧品方指出，薩爾瓦多火山、印度爪哇島均產咖啡豆，美國火山產出鳳梨，而竹子湖居民則以火山土種植海芋花。即便現在不是海芋、繡球花季，秋高氣爽之時，大地逐步披上金黃色系，也很動人。

▲竹子湖「田間美術館」藝術小旅行正式展開,竹子湖景點,小油坑橋能就近欣賞到火山爆裂口,黑森林,大梯田花卉生態農園,故鄉金針花農園。（圖／記者彭懷玉攝）

▲此時是金針花季，若天氣許可，預計能延續至9月中。（圖／記者彭懷玉攝）

關鍵字： 台北市旅遊 陽明山竹子湖 竹子湖 小油坑橋 火山

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

推薦閱讀

米其林標準變了　找一星餐廳最好

米其林標準變了　找一星餐廳最好

腳下8k就是岩漿！親睹「火山爆裂口」

腳下8k就是岩漿！親睹「火山爆裂口」

芽莊必玩珍珠島　景點交通住宿攻略

芽莊必玩珍珠島　景點交通住宿攻略

數十萬人湧進台南！「沙丁魚式人潮擠爆」　文博會場內畫面曝

數十萬人湧進台南！「沙丁魚式人潮擠爆」　文博會場內畫面曝

整理全台7間CP值網咖住宿！

整理全台7間CP值網咖住宿！

台東活水湖有最新夜間水舞秀

台東活水湖有最新夜間水舞秀

全球首家摘星冰淇淋店在台中

全球首家摘星冰淇淋店在台中

開箱天氣之子取景地！日本唯一氣象神社

開箱天氣之子取景地！日本唯一氣象神社

台南最新濱海韶光季　搭熱氣球看漁港

台南最新濱海韶光季　搭熱氣球看漁港

免費加麵吃到飽！台南平價拉麵79元起

免費加麵吃到飽！台南平價拉麵79元起

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

腳下8k就是岩漿！親睹「火山爆裂口」

基隆「恐龍AR生態園區」試營運免門票

「石垣島－基隆」定期渡輪明年秋天開

國慶煙火在雲林　9/13搶先看「3分鐘試放」

芽莊必玩珍珠島　景點交通住宿攻略

20元濃郁湯麵！大稻埕80年老麵攤

嘉義觀音瀑布9月4日免費開放入園

「饗 A Joy」中秋賞月無死角

火鍋版饗食天堂「小福利」9/1起降價

大阪新地標GRAND GREEN OSAKA搶先看

熱門行程

最新新聞更多

米其林標準變了　找一星餐廳最好

腳下8k就是岩漿！親睹「火山爆裂口」

芽莊必玩珍珠島　景點交通住宿攻略

數十萬人湧進台南！「沙丁魚式人潮擠爆」　文博會場內畫面曝

整理全台7間CP值網咖住宿！

台東活水湖有最新夜間水舞秀

全球首家摘星冰淇淋店在台中

開箱天氣之子取景地！日本唯一氣象神社

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366