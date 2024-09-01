腳下8km就是岩漿！親揭陽明山「火山爆裂口」秘境　北市搭車就到

▲陽明山竹子湖能就近一睹火山爆裂口，小油坑冒著蒸騰煙霧，時而飄散出硫磺氣味術。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

不用遠赴北海道登別市，陽明山竹子湖能就近一睹火山爆裂口，小油坑冒著蒸騰煙霧，時而飄散出硫磺氣味，而在我們腳底下約8公里處，就是滾滾岩漿，如此難得的景緻，距離北市僅半小時車程就到。

▲因火山小油坑範圍一直擴大，居民和政府聲請蓋「小油坑橋」，可遙望大屯山、竹子湖鄉村景緻。（圖／記者彭懷玉攝）



在財福海芋田第四代盧品方引路下，一行人來到「小油坑橋」，這裡是大屯火山群中，最能感受到火山生命氣息的秘境。除了富含硫磺結晶，還能聽見小油坑噴氣孔的爆裂聲，崩塌地形又稱之為「爆裂口」，目前硫氣噴發活動頗為頻繁，遙望去即能感受其磅礡、壯觀的氣勢。

▲竹子湖在火山第二次爆裂時形成，清代時期即有漢人移居開墾；除了小油坑，還有小觀音山的大凹崁可賞火山地質，旅客需提前向陽管處申請才能進入。（圖／記者彭懷玉攝）



▲腳底下約8公里處，就是滾滾岩漿，底下岩漿每18分鐘心跳一次；世界各地火山國家公園的作物不同。（圖／記者彭懷玉攝）



盧品方介紹，小油坑還冒著白煙代表有豐沛地下水，若冒黑煙就需特別注意，像是過去曾遇到乾旱，就讓附近居民十分擔心火山的脈動。「底下岩漿每18分鐘心跳一次，若真遇到大規模噴發，遠到北新莊三芝、士林、北投一帶都難逃，不過我們沒在怕的，因為逃也沒用啊。」盧品方氣定神閒地說。

▲財福海芋田盧品方推廣竹子湖不遺餘力。（圖／記者彭懷玉攝）



小油坑對外開放參觀，不過大油坑是不能讓遊客進入的。盧品方說，阿公那代會到大油坑採硫磺，但過程中不能有任何喘氣，否則肺部會受到感染，之所以有此需求，是由於戰爭需硫磺做炸藥，且報酬較一般工作高出許多，先民紛紛冒著危險投入採硫磺之列。

▲小油坑橋附近還能看到淡蘭古道標誌「雙扇蕨」。（圖／記者彭懷玉攝）



實際上，火山同時孕育出肥沃土壤，綜觀世界用途均不同。盧品方指出，薩爾瓦多火山、印度爪哇島均產咖啡豆，美國火山產出鳳梨，而竹子湖居民則以火山土種植海芋花。即便現在不是海芋、繡球花季，秋高氣爽之時，大地逐步披上金黃色系，也很動人。

▲此時是金針花季，若天氣許可，預計能延續至9月中。（圖／記者彭懷玉攝）