住谷關9飯店送「500元券」超商、餐廳都能抵！加碼高鐵站免費接駁

▲參山處將從9月1日起推出「泡好湯 A好康」活動，住宿飯店或消費滿2000元就送500元抵用券。（圖／參山處提供）



記者彭懷玉／台北報導

以溫泉聞名全台的台中谷關目前是淡季，為提升景區訂房率，參山處將從9月1日起推出「泡好湯 A好康」活動，民眾於周一至周五到谷關9家特約飯店住宿或消費，滿2000元就送500元券，可折抵便利商店、餐廳、伴手禮等27家特約商店消費，抵用券需於10月31日前使用完畢。

參山處表示，大梨山地區大約11月可見楓紅，加上天冷適合泡湯，宣告進入谷關旅遊旺季。參山處處長曹忠猷說，0403花蓮大地震波及梨山谷關觀光，繼梨山與在地協會合推團客20人以上住宿兩晚即補助一萬元方案後，谷關也與業者合推住宿優惠方案，將發出總數50萬元的消費券。

▲惠來谷關溫泉會館。（圖／參山處提供）



民眾只要在9月1日至10月31日平日期間，於惠來谷關溫泉會館、統一渡假村谷關溫泉養生會館、谷關溫泉飯店、神木谷假期大飯店、龍谷觀光飯店、谷關明治大飯店、麗池山水溫泉會館、露泉渡假溫泉館、四季溫泉會館等9間特約飯店住宿（房價2000元以上，不限房型）或消費2000元以上，向飯店登錄後，即可兌換500元特約商店消費券，入住二間房可兌換1000元消費券，以此類推。

▲谷關約從11月進入楓紅、泡湯旺季，想避開人潮，可以趁10月底前先來體驗泡湯。（圖／參山處提供）



500元消費券可抵用27家特約商店，包括谷關地區連鎖便利商店、在地原民餐廳、商品店及小吃店等，囊括金谷餐廳、山江客家料理餐廳、茶葉文化館、谷關本鋪、台茶1号和平谷關店、谷關阿富師肉包、泰雅星鮮美食小館、谷關玉芳活魚客家餐、魯木哈勇の店、谷關空軍雞地等，以及谷關溫泉廣場假日市集20個攤位，盼藉此吸引旅客到谷關遊玩。

同時，為方便自由行旅客到谷關、梨山旅遊，參山處配合觀光署推出「在地有腳」免費接駁服務，可從台中高鐵站搭來回接駁車至谷關，一共有3條路線，第一條為烏日高鐵站-梨山賓館；第二條是烏日高鐵站-惠來谷關溫泉會館-神木谷假期大飯店；再來還有烏日高鐵站-屋頂上的天空-武陵賓館-富野渡假村，需事先向住宿飯店預約。