賣50年古早味冰「彰化阿嬤」要退休了！孫女證實：只營業到9月

▲「阿嬤的孫女古早味冰」只賣到9月。（圖／取自阿嬤的孫女古早味冰臉書）

記者黃士原／台北報導

位於彰化市民生地下道路口附近的「阿嬤的孫女古早味冰」，是一家賣了50年的古早味冰店，許多在地人從小吃到大。不過由於阿嬤年紀逐漸年長，明年確定要退休了，冰店預計只營業到9月。

阿嬤的孫女古早味冰位於彰化市民生地下道附近，從路邊小攤車賣到現在已有50年，每年5月至10月才營業，除了主打古早味的杏仁露冰，還有梅子冰、鳳梨冰及檸檬冰，全部只賣30元。店面就像是一般住家，裡面僅有2張桌子，許多老客人直接拉椅子坐在門口享用，也有人直接站著吃。

▲「阿嬤的孫女古早味冰」是小碎冰。（圖／取自阿嬤的孫女古早味冰臉書）

不過，負責製作杏仁露、醃漬梅子的阿嬤年紀逐漸年長，她的孫女也在臉書社團「彰化人大小事」貼文表示，阿嬤明年確定要退休了，冰店預計賣到9月，確切的日期就看阿嬤心情。同時也提醒，懷念古早味的朋友趕快來光顧。

得知阿嬤的孫女古早味冰熄燈消息，許多彰化人都覺得可惜，有人說「又少了一家美味的杏仁露」、「好吃，連不敢吃杏仁的我也喜歡」、「又一家老店畢業」，不過更多人祝福阿嬤身體健健康康，每天都開開心心，好好享受退休生活。

