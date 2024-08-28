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馬武督1泊2食1人1663元起！住板橋凱撒「贈千元保養組」還包早餐

▲板橋凱撒大飯店豪華客房,早餐情境,玫肌養成術住房專案贈獨家限定「茱莉蔻玫瑰系列保養組」。（圖／業者提供）

▲夏秋轉換之際，板橋凱撒大飯店祭出「玫肌養成術」住房專案。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／台北報導

暑假近尾聲，板橋凱撒飯店及統一渡假村均推出換季住房提案。板橋凱撒飯店於9月1日起推出「玫肌養成術」住房專案，每晚4,199元起，含隔日自助式早餐，專案贈總價千元「茱莉蔻玫瑰系列保養組」；統一馬武督明（29日）起推出兩大一小平日住房4,988元起，一泊二食平均每人只要1,663元。

▲板橋凱撒大飯店豪華客房,早餐情境,玫肌養成術住房專案贈獨家限定「茱莉蔻玫瑰系列保養組」。（圖／業者提供）

▲板橋凱撒大飯店豪華客房。（圖／業者提供）

板橋凱撒大飯店
板橋凱撒大飯店攜手澳洲保養品牌茱莉蔻Jurlique，於9月1日至10月31日推出「玫肌養成術」住房專案，入住豪華客房每晚4,199元起，含隔日豐盛自助式早餐，專案贈獨家限定「茱莉蔻玫瑰系列保養組」，內含總價千元的品牌帆布袋、玫瑰沐浴露、身體乳、潔顏乳及美容刮痧板等。

▲板橋凱撒大飯店豪華客房,早餐情境,玫肌養成術住房專案贈獨家限定「茱莉蔻玫瑰系列保養組」。（圖／業者提供）

▲▼玫肌養成術住房專案贈獨家限定「茱莉蔻玫瑰系列保養組」；含隔日豐盛自助式早餐。（圖／業者提供）

▲板橋凱撒大飯店豪華客房,早餐情境,玫肌養成術住房專案贈獨家限定「茱莉蔻玫瑰系列保養組」。（圖／業者提供）

除了入住舒適客房之外，隔日退房前還能到飯店32樓，徜徉在新北唯一高空無邊際泳池、一面眺望城市天際線，或在池畔搖籃椅及棕櫚樹旁拍美照，體驗沉浸式的度假。

▲統一馬武督-方塊電遊玩樂,牛雙寶超值餐,森活俱樂部。（圖／統一渡假村提供）

▲統一馬武督森活俱樂部。（圖／統一渡假村提供，下同）
統一渡假村
統一渡假村全台新竹、谷關和墾丁均陸續祭出秋冬換季提案。其中，明（29日）起至12月31日前，平日入住新竹馬武督家庭房，兩大一小每房4,988元起，一泊二食平均每人只要1,663元，晚餐可選擇中式客家餐或西式牛雙寶超值餐。

▲統一馬武督-方塊電遊玩樂,牛雙寶超值餐,森活俱樂部。（圖／統一渡假村提供）

▲▼統一馬武督牛雙寶超值餐；方塊電遊讓小孩盡情玩樂。

▲統一馬武督-方塊電遊玩樂,牛雙寶超值餐,森活俱樂部。（圖／統一渡假村提供）

入住期間，還能到戶外玩全新的扭蛋急轉彎活動，業者指出，該活動靈感源自腦筋急轉彎，扭蛋提供3種不同表情的口罩款式，接著戴著口罩闖關；室內則有方塊電遊、白日夢廣場與魔球競技場等各種玩樂設施。

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