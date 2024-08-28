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COLD STONE首賣「海鹽焦糖冰淇淋」！加碼吃3款人氣回歸芒果冰

▲▼COLD STONE首度推出「海鹽焦糖恰恰」，加碼3款芒果冰淇淋同步回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲COLD STONE最新冰品報到。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

美國人氣冰淇淋品牌「COLD STONE（酷聖石）」首度推出全新「海鹽焦糖冰淇淋」，帶有微苦焦香的焦糖結合海鹽，打造鹹甜滋味，更加入海鹽焦糖餅乾、草莓碎粒增添口感；還有3款人氣芒果冰淇淋同步回歸，8月30日起限時28天上市。

▲▼COLD STONE首度推出「海鹽焦糖恰恰」，加碼3款芒果冰淇淋同步回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲首度推出「海鹽焦糖恰恰」加入草莓碎粒、海鹽焦糖餅乾增添口感。

▲▼COLD STONE首度推出「海鹽焦糖恰恰」，加碼3款芒果冰淇淋同步回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲全新冰淇淋凍飲推出「巧酥牛奶冰淇淋凍飲」口味。

COLD STONE推出全新「海鹽焦糖恰恰」，選用鹹香海鹽焦糖製成冰淇淋，口感苦甜又帶有焦香，再拌入海鹽焦糖餅乾、草莓碎粒增添酸甜酥脆口感；還有全新冰淇淋凍飲「巧酥牛奶冰淇淋凍飲」，選用香奶冰淇淋加入鮮奶、OREO打成清涼飲品，濃郁滋味甜而不膩口。

▲▼COLD STONE首度推出「海鹽焦糖恰恰」，加碼3款芒果冰淇淋同步回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼3款人氣芒果冰淇淋同步回歸。

▲▼COLD STONE首度推出「海鹽焦糖恰恰」，加碼3款芒果冰淇淋同步回歸。（圖／記者蕭筠攝）

加碼3款人氣芒果冰淇淋回歸，選用台南芒果果泥加入香奶冰淇淋製成芒果冰淇淋作為基底，其中「芒果愛QQ」拌入愛文芒果、鮮奶油QQ晶珠，「芒果愛草莓」則是酸甜草莓結合芒果冰、軟Q小麻糬，以及「芒果甜心派對」是用芒果冰淇淋搭配愛文芒果、海綿蛋糕、白巧克力碎片。

以上4款冰品、1款凍飲將於8月30日起至9月26日限時開賣。為歡慶新品上市，9月1日前可享「中杯以上冰淇淋第2杯50元」優惠，提醒不含脆餅、桶裝，並以價低者為優惠品項，期間再推「買1送1」優惠，只要買大杯冰淇淋即送冰淇淋凍飲1杯，開放口味任選，品項依門市現場供應為主。

▲▼大苑子酪梨布丁鮮奶。（圖／大苑子提供）

▲大苑子酪梨系列回歸。（圖／大苑子提供）

天氣熱除了吃冰，也可以來杯手搖飲消暑。大苑子期間限定「酪梨系列」重磅回歸，首推「酪梨布丁鮮奶」嚴選台產酪梨結合特A級許慶良鮮乳打成酪梨鮮奶，再放進整顆手工鮮奶布丁增添風味，口感綿密又濃郁，同步也喝得到「酪梨鮮奶」，售價皆為80元，售完為止。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 COLD STONE 酷聖石 大苑子

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