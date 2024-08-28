金門坑道音樂節10月登場！水上舞台聽古典樂　跟團玩3天1.2萬起

▲金門坑道音樂節10月登場。（圖／可樂旅遊提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

每年門票一開賣就秒殺的「2024金門坑道音樂節」將於10月12、13日登場，為讓更多人可以感受音樂節的獨特魅力，可樂旅遊首度推出限量3團「金門坑道音樂節3日」團體行程，除了可以前往翟山水上坑道聆聽世界級音樂會之外，還會走訪陳景蘭洋樓、獅山砲陣地、建功嶼等熱門景點，每人1萬2000元起。

根據文策院公布《2023消費內容趨勢報告》，台灣民眾付費參與表演藝術活動的意願提升，其中，音樂類演出參與率達45%，僅次於戲劇類62%。可樂旅遊表示，看好文化消費需求潛力，將表演藝術與旅遊活動結合，今年首度結合金門坑道音樂節推出3日遊團體行程，希望讓旅客藉由音樂，用不同方式體驗金門的戰地風光。

▲旅客可以在翟山坑道欣賞金門坑道音樂節。

已邁入第16年的「金門坑道音樂節」，是金門當地最具代表性的活動之一，音樂節的舞台「翟山坑道」是為了八二三砲戰所興建，但卻意外地被發現擁有世界上最好的天然音箱效果，當樂手及歌唱家隨著演奏平台划行於坑道水域間，音樂搭配海浪的波動節奏，造就出絕佳的聲音饗宴，甚至被樂迷譽為一生一定要聽一次的音樂盛典。

▲音樂家們在水上舞台演出。

此外，可樂旅遊配合「2024澎湖追風音樂燈光節」推出多種團體及自由行商品，凡訂購指定行程即贈限量VIP搖滾區入場券；針對「2024日月潭花火音樂嘉年華」也規劃特殊遊程體驗，可以搭乘花火船從湖面欣賞美麗的煙火，或是入住伊達邵商圈飯店，近距離感受煙火施放的震撼。

▲曾在2024台灣燈會展出的作品《美麗之島－鯤島融光》，將登陸澎湖。（圖／記者蔡玟君攝）

同時，延續花火節熱潮，「2024澎湖追風音樂燈光節」將於8月30日至9月27日期間登場，今年主辦單位除了規劃精彩演唱會外，在觀音亭周邊打造17個光環境場景，包括曾在今年台灣燈會場登場的作品《美麗之島－鯤島融光》，也將移師到澎湖展出。

「2024澎湖追風音樂燈光節」今年以「攏來SING嗨風」為號召，活動規劃慶記KTV、追風電影院，並邀請共15組藝人夢幻卡司嗨唱5個周五晚上外，更有光環境「光島盛典」藝術裝置。

▲2024澎湖追風音樂燈光節《海燕光影》隧道。（圖／翻攝自活動官網）

「光島盛典」藝術裝置沿著觀音亭周邊設置，分為17區域，以《光島盛典》造型牌樓加上《海燕光影》隧道打頭陣，結合海洋動物、仙人掌、古厝等元素，設計出各種特殊造型的藝術裝置，讓旅客能盡情拍照打卡。

▲《美麗之島－鯤島融光》在今年燈會驚豔旅客，現在離島民眾也看得到。（圖／記者蔡玟君攝）

其中最受矚目的作品，就是曾於今年台灣燈會登場的作品《美麗之島－鯤島融光》，也將移師到馬公觀音亭展出，旅客可以依循小徑走入光球燈海，近距離觀賞作品，看置身球燈海中的鯨魚隨著燈光變化，宛如置身深海世界中一般。