ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

金門坑道音樂節10月登場！水上舞台聽古典樂　跟團玩3天1.2萬起

▲▼金門坑道音樂節。（圖／可樂旅遊提供）

▲金門坑道音樂節10月登場。（圖／可樂旅遊提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

每年門票一開賣就秒殺的「2024金門坑道音樂節」將於10月12、13日登場，為讓更多人可以感受音樂節的獨特魅力，可樂旅遊首度推出限量3團「金門坑道音樂節3日」團體行程，除了可以前往翟山水上坑道聆聽世界級音樂會之外，還會走訪陳景蘭洋樓、獅山砲陣地、建功嶼等熱門景點，每人1萬2000元起。

根據文策院公布《2023消費內容趨勢報告》，台灣民眾付費參與表演藝術活動的意願提升，其中，音樂類演出參與率達45%，僅次於戲劇類62%。可樂旅遊表示，看好文化消費需求潛力，將表演藝術與旅遊活動結合，今年首度結合金門坑道音樂節推出3日遊團體行程，希望讓旅客藉由音樂，用不同方式體驗金門的戰地風光。

▲▼金門坑道音樂節。（圖／可樂旅遊提供）

▲旅客可以在翟山坑道欣賞金門坑道音樂節。

已邁入第16年的「金門坑道音樂節」，是金門當地最具代表性的活動之一，音樂節的舞台「翟山坑道」是為了八二三砲戰所興建，但卻意外地被發現擁有世界上最好的天然音箱效果，當樂手及歌唱家隨著演奏平台划行於坑道水域間，音樂搭配海浪的波動節奏，造就出絕佳的聲音饗宴，甚至被樂迷譽為一生一定要聽一次的音樂盛典。

▲▼金門坑道音樂節。（圖／可樂旅遊提供）

▲音樂家們在水上舞台演出。

此外，可樂旅遊配合「2024澎湖追風音樂燈光節」推出多種團體及自由行商品，凡訂購指定行程即贈限量VIP搖滾區入場券；針對「2024日月潭花火音樂嘉年華」也規劃特殊遊程體驗，可以搭乘花火船從湖面欣賞美麗的煙火，或是入住伊達邵商圈飯店，近距離感受煙火施放的震撼。

▲▼2024台灣燈會在台南,2024台灣燈會高鐵燈區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲曾在2024台灣燈會展出的作品《美麗之島－鯤島融光》，將登陸澎湖。（圖／記者蔡玟君攝）

同時，延續花火節熱潮，「2024澎湖追風音樂燈光節」將於8月30日至9月27日期間登場，今年主辦單位除了規劃精彩演唱會外，在觀音亭周邊打造17個光環境場景，包括曾在今年台灣燈會場登場的作品《美麗之島－鯤島融光》，也將移師到澎湖展出。

「2024澎湖追風音樂燈光節」今年以「攏來SING嗨風」為號召，活動規劃慶記KTV、追風電影院，並邀請共15組藝人夢幻卡司嗨唱5個周五晚上外，更有光環境「光島盛典」藝術裝置。

▲▼2024澎湖追風音樂燈光節光環境示意圖（圖／翻攝自活動官網）

▲2024澎湖追風音樂燈光節《海燕光影》隧道。（圖／翻攝自活動官網）

「光島盛典」藝術裝置沿著觀音亭周邊設置，分為17區域，以《光島盛典》造型牌樓加上《海燕光影》隧道打頭陣，結合海洋動物、仙人掌、古厝等元素，設計出各種特殊造型的藝術裝置，讓旅客能盡情拍照打卡。

▲▼2024台灣燈會在台南,2024台灣燈會高鐵燈區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲《美麗之島－鯤島融光》在今年燈會驚豔旅客，現在離島民眾也看得到。（圖／記者蔡玟君攝）

其中最受矚目的作品，就是曾於今年台灣燈會登場的作品《美麗之島－鯤島融光》，也將移師到馬公觀音亭展出，旅客可以依循小徑走入光球燈海，近距離觀賞作品，看置身球燈海中的鯨魚隨著燈光變化，宛如置身深海世界中一般。

關鍵字： 金門旅遊 可樂旅遊 金門坑道音樂節 優惠快訊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

「謎之摔角」2坨肉肉在地上滾　小浣熊環抱柯基...下秒被慘摔

推薦閱讀

瘋玩屏東最潮菜市場海尼根與青農

瘋玩屏東最潮菜市場海尼根與青農

達美樂「大披薩買1送1」限時5天搶

達美樂「大披薩買1送1」限時5天搶

朱銘美術館夏夜開館只有1天！

朱銘美術館夏夜開館只有1天！

出示「國師照」夏慕尼請吃龍蝦

出示「國師照」夏慕尼請吃龍蝦

墾丁業者插陽傘霸占海灘　墾管處強拆180頂

墾丁業者插陽傘霸占海灘　墾管處強拆180頂

20元濃郁湯麵香噴噴！大稻埕80年老麵攤

20元濃郁湯麵香噴噴！大稻埕80年老麵攤

跟團朝聖金門坑道音樂節每人1.2萬起

跟團朝聖金門坑道音樂節每人1.2萬起

手搖飲楊枝甘露買1送1今天限定

手搖飲楊枝甘露買1送1今天限定

江振誠RAW餐廳熄燈前再奪米其林二星

江振誠RAW餐廳熄燈前再奪米其林二星

頤宮三星餐廳七連霸挑戰成功

頤宮三星餐廳七連霸挑戰成功

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

280元自助吧竟然有螃蟹、烤鴨吃到飽

1年僅1天！苑裡鬼門關夜市9/1登場

萬華70年肉圓老店搬新家！

Google評價4.4！肉餡豐富的絕品湯包

台中最接地氣臭豆腐指南！12家各有特色

星野「虹夕諾雅 谷關」秋日新專案

台中超隱蔽小食堂！沒先訂位可吃不到

住高雄承億每晚4999起4人入住免加價

手搖飲楊枝甘露買1送1今天限定

台南連3年米其林掛0　在地人喊太棒了

熱門行程

最新新聞更多

瘋玩屏東最潮菜市場海尼根與青農

達美樂「大披薩買1送1」限時5天搶

朱銘美術館夏夜開館只有1天！

出示「國師照」夏慕尼請吃龍蝦

墾丁業者插陽傘霸占海灘　墾管處強拆180頂

20元濃郁湯麵香噴噴！大稻埕80年老麵攤

跟團朝聖金門坑道音樂節每人1.2萬起

手搖飲楊枝甘露買1送1今天限定

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366