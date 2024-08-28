手搖飲「楊枝甘露買1送1」　今天限定

▲CoCo胖胖楊枝甘露今天買1送1。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

開喝了！人氣手搖飲品牌「CoCo」本周限定好友日祭出「楊枝甘露買1送1」優惠，今（28）日只要透過指定線上點單平台下單即享優惠，每人最多買2送2。

CoCo本周好友日祭出「中杯胖胖楊枝甘露第2杯0元」超殺優惠，等於直接爽喝買1送1，今日開放於官方LINE領券，每人最多可獲2張，限於你訂線上點單平台使用，也可直接進入「你訂線上點單平台」享優惠，優惠以自取為主、須於當日使用完畢，數量有限、送完為止，部分門市則不參與此活動。

「胖胖楊枝甘露」是復刻香港經典甜湯楊枝甘露做法，以香濃椰奶作為基底，搭配芒果丁、西谷米、蜜香凍等澎湃配料，口感酸甜濃郁且咀嚼感十足。

▲五桐號推出2款夏季新飲品。（圖／記者蕭筠攝）

另外，五桐號近日推出全新2款飲品，「芋見椰椰奶奶」是以新鮮芋頭製成芋泥鋪在底層，搭配if100%椰子水與鮮甜椰漿製成的清涼冰沙，每一口都能喝到濃濃椰香，售價89元；另一杯「青梅烏龍凍飲」選用金萱烏龍結合梅子醬打造酸甜滋味，再加入滑順綠茶凍，回甘又解渴，售價45元起，即日起在全門市開賣。

為歡慶新品上市，至9月15日凡消費任一飲品即可享「免費加料」，加料品項有綠茶凍、黑糖粉粿、杏仁凍，每杯飲品限加1份。