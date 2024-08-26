ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

佳德鳳梨酥祭限購令！明起每人只能買5盒

▲▼佳德食品鳳梨酥。（圖／記者呂佳賢攝）

▲佳德祭出限購令，鳳梨酥系列每人限購5盒。（圖／記者呂佳賢攝）

記者黃士原／台北報導

隨著中秋節即將到來，台北名店「佳德糕餅」購買人潮愈來愈多，由於工廠產量已無法滿足現場消費者的需求量，業者今日下午公告，明日起鳳梨酥系列每人限購5盒，其他產品無數量限制。

佳德糕餅今日下午在官方臉書公告，隨著中秋節臨近，工廠已無法即時滿足現場貴賓的所有需求量，因此決定限制部分產品的購買數量，明日起，鳳梨酥系列每人限購5盒（不限口味與規格），以便能讓更多的客戶購買到心儀的商品。其他產品則無購買數量限制，依現場數量供應，售完為止。

▲▼佳德鳳梨酥 原料配方 拒陸。（圖／記者屠惠剛攝）

▲迎接中秋節的到來，9月16日前，佳德每日起提早半小時營業，晚上也延到9點才休息。（圖／記者屠惠剛攝）

此外，9月16日前，佳德每日起提早半小時營業，晚上也延到9點才休息，中秋節當天的營業時間將有所調整，具體時間將另行公告。

佳德以鳳梨酥聞名，平時門市人潮絡繹不絕，一到傳統送禮節日前夕就會出現大排長龍，店家曾表示，過往中秋假期的購買人潮會從9月開始大幅增加，買氣最旺的商品就屬鳳梨酥與蛋黃酥，連假前2個星期要排上30分鐘才能進到店裡選購。

▲小潘蛋糕坊去年休息17天，恢復營業首日的排隊人潮。（圖／記者黃士原攝）

另外，新北市鳳梨酥名店「小潘蛋糕坊」中秋前夕也將再度店休，8月28日起至9月14日（共18日），中正與和平兩間門市，皆不對外販售。至於何時恢復營業，店員僅表示無法確定，等老闆指示再公告。

關鍵字： 美食雲 佳德

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

女同事帶「情趣按摩棒」　上班爽用！吸破百萬觀看

推薦閱讀

到台東划獨木舟　體驗7公里海上長征

到台東划獨木舟　體驗7公里海上長征

大苑子「酪梨系列」重磅回歸！

大苑子「酪梨系列」重磅回歸！

和牛漢堡排吃到飽　晶華栢麗廳9／13起連10天「餐檯升級不加價」

和牛漢堡排吃到飽　晶華栢麗廳9／13起連10天「餐檯升級不加價」

「可不可xBAPE」聯名開箱！

「可不可xBAPE」聯名開箱！

澎湖最美咖啡館！夢幻海景美照拍不停

澎湖最美咖啡館！夢幻海景美照拍不停

佳德鳳梨酥祭限購令！明起每人只能買5盒

佳德鳳梨酥祭限購令！明起每人只能買5盒

必勝客開賣「屋馬燒肉比薩」！

必勝客開賣「屋馬燒肉比薩」！

福島最適合續攤的酒吧！水果調酒超美

福島最適合續攤的酒吧！水果調酒超美

墾丁只能靠陸客救？旅遊品質即地方水準

墾丁只能靠陸客救？旅遊品質即地方水準

1年僅1天！苑裡鬼門關夜市9/1登場

1年僅1天！苑裡鬼門關夜市9/1登場

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

「不二糕餅」今起台北設快閃櫃　首日上千盒半小時完售

開箱／台南321巷藝術聚落回來了

睜開眼就是富士山！盤點6家絕美住宿

新竹旅遊懶人包！20＋免費景點一次

五桐號全品項免費加料限時21天搶！

文青必去！新竹60米煙囪藏珍稀霜毛蝠

搶先看！竹市風箏節8/31起快閃2天

台中超夯「免門票」親子玩水景點！

萬華70年肉圓老店搬新家！

歌詩達郵輪假期　4900元起CP值超高

熱門行程

最新新聞更多

到台東划獨木舟　體驗7公里海上長征

大苑子「酪梨系列」重磅回歸！

和牛漢堡排吃到飽　晶華栢麗廳9／13起連10天「餐檯升級不加價」

「可不可xBAPE」聯名開箱！

澎湖最美咖啡館！夢幻海景美照拍不停

佳德鳳梨酥祭限購令！明起每人只能買5盒

必勝客開賣「屋馬燒肉比薩」！

福島最適合續攤的酒吧！水果調酒超美

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366