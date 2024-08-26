佳德鳳梨酥祭限購令！明起每人只能買5盒

▲佳德祭出限購令，鳳梨酥系列每人限購5盒。（圖／記者呂佳賢攝）

記者黃士原／台北報導

隨著中秋節即將到來，台北名店「佳德糕餅」購買人潮愈來愈多，由於工廠產量已無法滿足現場消費者的需求量，業者今日下午公告，明日起鳳梨酥系列每人限購5盒，其他產品無數量限制。

佳德糕餅今日下午在官方臉書公告，隨著中秋節臨近，工廠已無法即時滿足現場貴賓的所有需求量，因此決定限制部分產品的購買數量，明日起，鳳梨酥系列每人限購5盒（不限口味與規格），以便能讓更多的客戶購買到心儀的商品。其他產品則無購買數量限制，依現場數量供應，售完為止。

▲迎接中秋節的到來，9月16日前，佳德每日起提早半小時營業，晚上也延到9點才休息。（圖／記者屠惠剛攝）

此外，9月16日前，佳德每日起提早半小時營業，晚上也延到9點才休息，中秋節當天的營業時間將有所調整，具體時間將另行公告。

佳德以鳳梨酥聞名，平時門市人潮絡繹不絕，一到傳統送禮節日前夕就會出現大排長龍，店家曾表示，過往中秋假期的購買人潮會從9月開始大幅增加，買氣最旺的商品就屬鳳梨酥與蛋黃酥，連假前2個星期要排上30分鐘才能進到店裡選購。

▲小潘蛋糕坊去年休息17天，恢復營業首日的排隊人潮。（圖／記者黃士原攝）

另外，新北市鳳梨酥名店「小潘蛋糕坊」中秋前夕也將再度店休，8月28日起至9月14日（共18日），中正與和平兩間門市，皆不對外販售。至於何時恢復營業，店員僅表示無法確定，等老闆指示再公告。