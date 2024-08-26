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「不二糕餅」今起台北設快閃櫃　首日上千盒半小時完售

▲台中排隊名店「不二糕餅」遠百信義A13快閃櫃搶購人潮。（圖／業者提供）

▲台中排隊名店「不二糕餅」遠百信義A13快閃櫃搶購人潮。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

台中排隊名店「不二糕餅」遠百信義A13快閃櫃今日登場，第一位民眾早上6點多就來排隊，開放進場前人潮將近200位，業者準備的上千盒蛋黃酥與茶蛋組，半小時就賣光。

不二糕餅遠百信義A13快閃活動今日登場，吸引許多民眾排隊搶購，第一位早上6點多就到現場，百貨公司營業前1小時，人潮已經接近200人，業者今日準備的上千盒蛋黃酥與茶蛋組，才開賣半小時就完售。

▲台中排隊名店「不二糕餅」遠百信義A13快閃櫃搶購人潮。（圖／業者提供）

▲不二糕餅今日準備上千禮盒半小時完售。（圖／業者提供）

不二糕餅遠百信義A13快閃櫃持續到9月16日，每日限量供應、售完為止，販售品項包括蛋黃酥與茶蛋組（蛋黃酥+茶鳳黃），每人每日限購5盒。想購買的民眾可在遠百信義A13的1樓東側門（chloe旁）開始排隊，百貨業者上午10時45分統一發放號碼牌，10時55分依序帶至1樓櫃位及1樓第二排隊動線等待，11時開始依序結帳取貨。

高雄夢時代購物中心快閃櫃則是在8月29日登場，快閃時間也是到9月16日。

▲彰化不二坊前幾日出現椅子部隊排隊，警方前往維持交管。（圖／警方提供）

另外，彰化名店不二坊前幾天店外已經大排長龍，還出現「椅子部隊」影響交通，由於今日起至9月13日門市暫停販售，9月14日至9月17日恢復營業，僅剩4個營業日，預期還是會出現排隊亂象。

▲小潘蛋糕坊去年休息17天，恢復營業首日的排隊人潮。（圖／記者黃士原攝）

新北市鳳梨酥名店「小潘蛋糕坊」中秋前夕也將再度店休，8月28日起至9月14日（共18日），中正與和平兩間門市，皆不對外販售。至於何時恢復營業，店員僅表示無法確定，等老闆指示再公告。

關鍵字： 美食雲 蛋黃酥 不二糕餅

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