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「可不可xBAPE」聯名開箱！迷彩飲料杯超潮、猿人吸管杯必收

▲▼「可不可 x BABY MILO®」聯名開箱 。（圖／記者蕭筠攝）

▲「可不可 x BABY MILO®」聯名開箱 。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

人氣手搖飲「可不可熟成紅茶」與日本潮流品牌BAPE®支線「BABY MILO®」聯名，推出一系列飲品、飲料杯、周邊小物，《ETtoday新聞雲》今（26）日搶先開箱，品項8月28日起全門市開賣。

▲▼「可不可 x BABY MILO®」聯名開箱 。（圖／記者蕭筠攝）

▲聯名飲料杯選用吸睛迷彩粉、綠、藍搭配BABY MILO®經典動物家族角色。

▲▼「可不可 x BABY MILO®」聯名開箱 。（圖／記者蕭筠攝）

▲杯膜也能看到猿人拿著飲料的圖案。

「可不可 x BABY MILO®」首度跨界聯名，把經典的迷彩花色、猿人圖案結合可不可代表人物「成哥」，潮到不行。首推限定飲料杯，一共有3款設計，選用吸睛迷彩綠、粉、藍色系搭配BABY MILO®動物家族角色，可以看到猿人躲在成哥背後的身影，杯膜也印上猿人手拿飲料杯的圖案，共2款。

▲▼「可不可 x BABY MILO®」聯名開箱 。（圖／記者蕭筠攝）

▲2款聯名飲品皆是選用烏米紅茶作為基底。

這次聯名也推出2款飲品「烏米紅茶」、「荔香烏米」，皆是以烏米紅茶作為基底，分別搭配帶有米香的烏龍茶，以及荔枝、葡萄柚、蜂蜜的組合，口感清爽消暑，茶香十足。

▲▼「可不可 x BABY MILO®」聯名開箱 。（圖／記者蕭筠攝）

▲透明吸管杯的吸管杯套是猿人造型十分可愛。

▲▼「可不可 x BABY MILO®」聯名開箱 。（圖／記者蕭筠攝）

▲馬克杯2入組有經典白、綠迷彩2款。

另外，4款周邊商品同樣以BAPE®經典3色猿人迷彩作為設計主軸，必收「700ml透明吸管杯」，吸管杯套以猿人造型呈現；「馬克杯2入組」則有經典白、綠迷彩2款，搭配猿人、成哥圖案；還有「金屬鑰匙圈」及「飲料提袋（白、綠2款）」，最低點數加購199元就能入手。

▲▼「可不可 x BABY MILO®」聯名開箱 。（圖／記者蕭筠攝）

▲飲料提袋有2款。

▲▼「可不可 x BABY MILO®」聯名開箱 。（圖／記者蕭筠攝）

▲聯名「可圓可扁中秋禮盒」吃得到超夯扁可頌及灌餡蛋捲。

聯名同步推出「可圓可扁中秋禮盒」，內含超夯扁可頌及灌餡蛋捲，是以可不可招牌熟成紅茶結合香甜奶油製成。

聯名期間還有6款期間限定主題店卡，是以BABY MILO®動物家族成員作為主角搭配猿人迷彩，每張店卡皆為不同角色分布於全台門市中，粉絲肯定要搶收集。

▲▼「可不可熟成紅茶 x BABY MILO®」首度跨界聯名。（圖／可不可熟成紅茶提供）

▲▼消費滿額有機會獲得BABY MILO®磁鐵盲包、貼紙包。（圖／可不可熟成紅茶提供）

▲▼「可不可熟成紅茶 x BABY MILO®」首度跨界聯名。（圖／可不可熟成紅茶提供）

為歡慶新聯名開跑，8月28日起會員消費滿180元、非會員230元可獲得BABY MILO®磁鐵盲包，數量有限、送完為止；9月25日起會員消費滿150元、非會員200元則可獲得聯名貼紙包，隨機送、不挑款，每人每筆限送1次。

▲▼「五桐號X吉伊卡哇」聯名。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼「五桐號X吉伊卡哇」聯名開跑。

▲▼「五桐號X吉伊卡哇」聯名。（圖／記者蕭筠攝）

另外，五桐號則聯名風靡日本的超人氣漫畫《吉伊卡哇》，把主角人物的呆萌模樣做成療癒飲料杯，有心地善良卻愛哭的吉伊卡哇、樂觀又擅長說話的小八貓，以及活潑灑脫的兔兔，搭配不同主題分別推出4款杯身，結合粉、藍、綠、紅等色系，萌度再升級，還有吉伊卡哇、小八貓、兔兔等3款封膜，即日起至9月30日於全門市限時登場。

▲▼「五桐號X吉伊卡哇」聯名。（圖／記者蕭筠攝）

▲加碼推出2款加價購便利貼。

五桐號這次更推出2款「吉伊卡哇超萌便利貼」，同樣搭配3人氣角色的圖案，只要於門市消費滿100元即可用49元加購，數量有限，售完為止。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 可不可熟成紅茶 BABY MILO® 五桐號 吉伊卡哇

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