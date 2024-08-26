饗饗聯手世界冰淇淋亞軍名店　新品咖啡歐蕾帕菲午晚餐限定供應

▲饗饗與曾拿到世界冰淇淋大賽亞軍的Double V聯手，推出新冰品「咖啡歐蕾帕菲」。（圖／饗賓餐旅提供）

記者黃士原／台北報導

「INPARADISE 饗饗」與曾拿到世界冰淇淋大賽亞軍的「Double V」聯手，推出新冰品「咖啡歐蕾帕菲」，午、晚餐限定供應。另外，甜點、手工巧克力也各有3款新品上市。

帕菲（Parfait）源自法國，發展至今成為裝在透明玻璃杯內的多層次冰淇淋甜點，可依個人喜好加入各式甜品，豐富又好吃。這次饗饗與曾拿到世界冰淇淋大賽亞軍的Double V合作，打造出散發優雅咖啡香氣的咖啡歐蕾帕菲，以特製咖啡歐蕾冰淇淋，加入了烤核桃、胡桃的堅果香，上層覆蓋綿密輕盈的鮮奶奶泡，再添加少許岩鹽，最後再撒上黑糖炙燒。午、晚餐限定供應。

▲焦糖蘋果茶香生乳捲外層為阿薩姆紅茶蛋糕體，質地柔軟濕潤。（圖／饗賓餐旅提供）

另外，甜點、手工巧克力也各有3款新品登場。焦糖蘋果茶香生乳捲外層為阿薩姆紅茶蛋糕體，質地柔軟濕潤；四季春焦糖水梨塔則是結合了四季春與梨肉，再用茶香鮮奶油點綴；白蘭地馬斯卡邦慕斯的外層嘗得到白蘭地香氣，並調和義國馬斯卡邦起司，絲滑清爽。

▲饗饗新推出3款手工巧克力。（圖／饗賓餐旅提供）

手工巧克力新品部分，酒釀桂圓巧克力入口滑順，吃得到桂圓口感，微醺香甜；柚香金萱巧克力入口清甜，還有淡雅奶香的金萱茶味；玫瑰覆盆莓巧克力則擁有粉色浪漫外型，可搭配茶品或咖啡，讓濃郁花香與莓果的酸甜在嘴中綻放。

▲茹曦酒店Sunny Buffet 9月起新推近10款新加坡美食。（圖／雲朗觀光提供）

另外，茹曦酒店裡的Sunny Buffet，9月至10月將新推多款新加坡美食，從沙拉、小點、主食到甜點都有，菜色包括馬來豆腐蛋沙拉、海南烤雞飯、福建炒麵、豬肉沙嗲串、麥片蝦、黑糖香蘭娘惹糕、斑蘭椰汁雪花凍、咖啡奶油泡芙，都是無限量供應。