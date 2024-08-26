ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

饗饗聯手世界冰淇淋亞軍名店　新品咖啡歐蕾帕菲午晚餐限定供應

▲「INPARADISE 饗饗」與曾拿到世界冰淇淋大賽亞軍的「Double V」聯手，推出新冰品「咖啡歐蕾帕菲」。（圖／饗賓餐旅提供）

▲饗饗與曾拿到世界冰淇淋大賽亞軍的Double V聯手，推出新冰品「咖啡歐蕾帕菲」。（圖／饗賓餐旅提供）

記者黃士原／台北報導

「INPARADISE 饗饗」與曾拿到世界冰淇淋大賽亞軍的「Double V」聯手，推出新冰品「咖啡歐蕾帕菲」，午、晚餐限定供應。另外，甜點、手工巧克力也各有3款新品上市。

帕菲（Parfait）源自法國，發展至今成為裝在透明玻璃杯內的多層次冰淇淋甜點，可依個人喜好加入各式甜品，豐富又好吃。這次饗饗與曾拿到世界冰淇淋大賽亞軍的Double V合作，打造出散發優雅咖啡香氣的咖啡歐蕾帕菲，以特製咖啡歐蕾冰淇淋，加入了烤核桃、胡桃的堅果香，上層覆蓋綿密輕盈的鮮奶奶泡，再添加少許岩鹽，最後再撒上黑糖炙燒。午、晚餐限定供應。

▲「饗饗」新甜品「焦糖蘋果茶香生乳捲」，外層為阿薩姆紅茶蛋糕體，質地柔軟濕潤。（圖／饗賓餐旅提供）

▲焦糖蘋果茶香生乳捲外層為阿薩姆紅茶蛋糕體，質地柔軟濕潤。（圖／饗賓餐旅提供）

另外，甜點、手工巧克力也各有3款新品登場。焦糖蘋果茶香生乳捲外層為阿薩姆紅茶蛋糕體，質地柔軟濕潤；四季春焦糖水梨塔則是結合了四季春與梨肉，再用茶香鮮奶油點綴；白蘭地馬斯卡邦慕斯的外層嘗得到白蘭地香氣，並調和義國馬斯卡邦起司，絲滑清爽。

▲▼「饗饗」新推出3款手工巧克力。（圖／饗賓餐旅提供）

▲饗饗新推出3款手工巧克力。（圖／饗賓餐旅提供）

手工巧克力新品部分，酒釀桂圓巧克力入口滑順，吃得到桂圓口感，微醺香甜；柚香金萱巧克力入口清甜，還有淡雅奶香的金萱茶味；玫瑰覆盆莓巧克力則擁有粉色浪漫外型，可搭配茶品或咖啡，讓濃郁花香與莓果的酸甜在嘴中綻放。

▲茹曦酒店Sunny Buffet 9月起新推近10款新加坡美食。（圖／雲朗觀光提供）

▲茹曦酒店Sunny Buffet 9月起新推近10款新加坡美食。（圖／雲朗觀光提供）

另外，茹曦酒店裡的Sunny Buffet，9月至10月將新推多款新加坡美食，從沙拉、小點、主食到甜點都有，菜色包括馬來豆腐蛋沙拉、海南烤雞飯、福建炒麵、豬肉沙嗲串、麥片蝦、黑糖香蘭娘惹糕、斑蘭椰汁雪花凍、咖啡奶油泡芙，都是無限量供應。

關鍵字： 美食雲 饗饗 世界冰淇淋亞軍 Double V

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

推薦閱讀

1年僅1天！苑裡鬼門關夜市9/1登場

1年僅1天！苑裡鬼門關夜市9/1登場

「不二糕餅」今起台北設快閃櫃　首日上千盒半小時完售

「不二糕餅」今起台北設快閃櫃　首日上千盒半小時完售

SUBWAY「青花椒烤雞腿堡」回來了

SUBWAY「青花椒烤雞腿堡」回來了

歐盟機場9月重啟限制　隨身行李限帶100ml液體

歐盟機場9月重啟限制　隨身行李限帶100ml液體

文化部長曝：小時候想到MIT很自卑

文化部長曝：小時候想到MIT很自卑

住飯店「8件事不要做」！櫃檯員工全說了　訂房網也被點名

住飯店「8件事不要做」！櫃檯員工全說了　訂房網也被點名

萬華70年肉圓老店搬新家！

萬華70年肉圓老店搬新家！

肯德基最新「27種超殺優惠」要搶

肯德基最新「27種超殺優惠」要搶

Z世代旅遊趨勢調查　48%人更愛獨旅

Z世代旅遊趨勢調查　48%人更愛獨旅

文博會主場館開箱！1984奪牌球衣曝光

文博會主場館開箱！1984奪牌球衣曝光

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

「不二糕餅」今起台北設快閃櫃　首日上千盒半小時完售

開箱／台南321巷藝術聚落回來了

睜開眼就是富士山！盤點6家絕美住宿

文青必去！新竹60米煙囪藏珍稀霜毛蝠

新竹旅遊懶人包！20＋免費景點一次

搶先看！竹市風箏節8/31起快閃2天

台中超夯「免門票」親子玩水景點！

歌詩達郵輪假期　4900元起CP值超高

盤點捷運後山埤站4間千則好評銅板美食

歌詩達郵輪日韓賞櫻　預約2025花見之旅

熱門行程

最新新聞更多

1年僅1天！苑裡鬼門關夜市9/1登場

「不二糕餅」今起台北設快閃櫃　首日上千盒半小時完售

SUBWAY「青花椒烤雞腿堡」回來了

歐盟機場9月重啟限制　隨身行李限帶100ml液體

文化部長曝：小時候想到MIT很自卑

住飯店「8件事不要做」！櫃檯員工全說了　訂房網也被點名

萬華70年肉圓老店搬新家！

肯德基最新「27種超殺優惠」要搶

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366