台南超Q「巷仔貓」8大打卡地圖！翹屁股伸懶腰超萌　還有夜間點燈

▲台南市政府為了今年文博會台南概念展區特別設計出吉祥物「巷仔貓」，並分布於市內8個景點。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台南報導

現在到台南必拍打卡地標，就是2024台灣文博會台南概念展區期間限定的吉祥物「巷仔貓」。此次台南市政府在市內8處景點設置大型充氣公仔，入夜點燈後呈現截然不同氛圍，作為設置巷仔貓地點的孔廟文化園區，也在文博會期間特別於夜間開放。

▲▼巷仔貓散落在台南市內，上圖為孔廟文化園區，下圖為藍晒圖文創園區的巷仔貓。（圖／記者蔡玟君攝）

「巷仔貓」設計概念呼應大航海時代商船上常見又不可或缺的捕鼠貓，身上花紋呈現台南歷史的演變紋理，現在已成為到台南必拍打卡點，出沒地點包括孔廟文化園區、藍晒圖文創園區、西竹圍之丘文創園區、321巷藝術聚落、水交社文化園區、安平古堡、新營民治市政中心、山上花園水道博物館。

▲▼在321巷藝術聚落的巷仔貓最大隻。造型也最獨特。（圖／記者蔡玟君攝）

▲水交社文化園區的巷仔貓。（圖／記者蔡玟君攝）

其中造型最不同的就是位於321巷藝術聚落的巷仔貓，巨大充氣偶高達10公尺，更以貓咪伸懶腰的「貓式」造型設計，一亮相就洗板所有社群平台。此外，每隻巷仔貓入夜後都有夜間點燈措施，孔廟文化園區更配合文博會，特別從即日起至9月1日為止延長開放時間至晚上9點為止。

▲在321巷藝術聚落內的福利社販售有巷仔貓系列周邊。（圖／記者蔡玟君攝）

同時，台南市政府文化局也在321巷藝術聚落內的「福利社」推出巷仔貓周邊商品，包含L型文件夾、帆布包、滑鼠墊、多款貼紙及玻璃啤酒杯等，同時加碼推出限量1200瓶新款「台南400限定版威士忌紀念酒」，和成功洋芋片、媽祖賜芙及新上市的「嗨！你好苔海苔」等古蹟限定系列商品。

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